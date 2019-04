'Fraţii Sisters' și 'Blestemul femeii care plânge' se numără între premierele weekendului

„Fraţii Sisters/ The Sisters Brothers” şi „Blestemul femeii care plânge/ The Curse of La Llorona” se numără între cele cinci lungmetraje care pot fi vizionate, începând cu weekendul acesta, pe marile ecrane româneşti, scrie news.ro.

„Fraţii Sisters/ The Sisters Brothers”, care i-a adus anul trecut cineastului Jacques Audiard premiul pentru regie la Veneţia şi a fost marele câştigător al premiilor Lumière şi César 2019, îi are în distribuţie pe Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal şi Riz Ahmed.

Filmul spune povestea fraţilor Charlie Sisters (Joaquin Phoenix) şi Eli Sisters (John C. Reilly) aflaţi într-o vânătoare continuă şi, în acelaşi timp, este o călătorie iniţiatică ce pune la încercare legătura specială care îi uneşte. Lungmetrajul este bazat pe romanul omonim scris de Patrick DeWitt.

Thrillerul horror „Blestemul femeii care plânge/ The Curse of La Llorona”, regizat de Michael Chaves şi scris de Mikki Daughtry şi Tobias Iaconis, spune povestea unei apariţii terifiante, captive pe pământ din cauza unui blestem pe care şi l-a provocat. Legenda numelui ei a fost transmisă din generaţie în generaţie.

O producţie New Line Cinema, „Blestemul femeii care plânge” îi are în distribuţie pe Linda Cardellini, Raymond Cruz, Patricia Velasquez şi Marisol Ramirez.

Documentarul „Klimt & Schiele - Eros şi Psyche”, realizat de Michele Mally, după un scenairu scris de Arianna Marelli, va rula, vineri, la Happy Cinema din Bucureşti, Focşani, Buzău şi Alexandria. La Happy Cinema din Bucureşti (Liberty Center), el va putea fi vizionat şi sâmbătă.

„Klimt & Schiele - Eros şi Psyche" este conceput pentru a ghida spectatorul prin sălile Muzeului Albertina, Belvedere, Kunsthistorisches, Muzeului Leopold, Muzeului „Sigmund Freud” şi Muzeului Vienei. Documentarul este narat de actorul italian Lorenzo Richelmy.

Pe marile ecrane va avea premiera şi animaţia „Parcul de distracţii/ Wonder Park”, pentru care şi-au împrumutat vocile, între alţii, Jennifer Garner, Ken Hudson Campbell, Kenan Thompson, Mila Kunis şi John Oliver. Imaginaţia lui June face ca un parc de distracţii să prindă viaţă.

Povestea de dragoste „După ce ne-am întâlnit/ After”, regizată de Jenny Gage, are la bază romanul omonim al lui Anna Todd. O tânără se îndrăgosteşte de un bărbat cu un trecut întunecat, iar relaţia cu el o face să se îndoiască de tot ce ştia despre ea. Din distribuţie fac parte Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin şi Selma Blair.