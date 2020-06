Freamăt la Guvern: implicațiile verdictului Standard & Poor's

Agenţia internaţională de rating Standard & Poor's (S&P) este așteptată să anunțe vineri seara perspectivele pentru România. Șeful Cancelariei Prim-ministrului Ludovic Orban, Ionel Dancă, a explicat la Digi24 că de anunțul agenției depinde dacă România se va împrumuta mai ieftin sau mai scump pentru a plăti cheltuielile de zi cu zi:

„Asteptam cu interes aceasta decizie. Conteaza foarte mult pentru nivelul de cost a Romaniei pe pietele internatonale in perioada urmatoare. Romania are nevoie sa se imprumute pentru a acoperi deficitul bugetar. E nevoie ca agentiile internationale de rating sa aprecieze eforturile guvernului de a asigura stabilitate, de a aprecia lichiditatea injectata in economie. Dar exista si riscul ca tot ce se aproba in Parlament de o majoritate iresponsabila sa ne afecteze perspectivele. Daca Romania va fi sanctionata, responsabilitatea e clar a celor care vor sa bage Romania in faliment”, a declarat Ionel Dancă.

În luna decembrie a anului trecut, agenţia internaţională de rating Standard & Poor's (S&P) a înrăutăţit perspectiva ratingului României de la stabilă la negativă, din cauza creşterii deficitului, şi a confirmat calificativul "BBB-/A-3" pentru datoria pe termen lung şi scurt în valută şi în monedă locală.

În luna mai a acestui an, Standard & Poor's a avertizat că Guvernele din întreaga lume se vor confrunta probabil cu mai multe revizuiri în scădere ale ratingurilor, deoarece costul economic al pandemiei de coronavirus (COVID-19) continuă să facă ravagii, potrivit Reuters.

De la începutul lunii martie, S&P a revizuit ratingurile a 90 de ţări, peste două treimi din cele pe care le evaluează, şi fie a retrogradat, fie a înrăutăţit perspectiva în aproape jumătate din cazuri.

România beneficiază de un rating favorabil investiţiilor din partea S&P din luna mai a anului 2014 când agenţia a îmbunătăţit calificativul atribuit ţării, la 'BBB minus' de la 'BB plus', pe fondul creşterii economice şi al menţinerii disciplinei fiscale din partea Guvernului.

'BBB minus' este primul rating din categoria investment grade, recomandat pentru investiţii.

Citește și: Ministrul Sănătății panichează cu INFORMAȚII INCOMPLETE: anunță creșterea numărului cazurilor de coronavirus, dar OMITE triplarea numărului de teste .