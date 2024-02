FRF a împărțit amenzi uriașe, după ultima etapă a Superligii

Rapid București a primit miercuri o penalitate sportivă de 60.000 de lei, în urma incidentelor din tribună la meciul cu Oțelul Galați. Giuleștenii nu sunt la prima abatere de acest fel. Au mai fost penalizate Universitatea Cluj, U Craiova 1948 și Dinamo București.

Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal a anunțat miercuri o serie de decizii în urma incidentelor petrecute la partidele din ultima etapă a Superligii.

Patru echipe au primit penalități sportive sub formă de amenzi, toate pentru diferite incidente petrecute în tribune.

Cea mai mare penalitate a fost primită de Rapid București, în valoare de 60.000 de lei: „FC Rapid 1923 vs. ACS SC Oțelul Galați – Incidente - În temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.d, se sancționeaza clubul FC Rapid 1923 cu penalitate sportivă de 60.000 lei.”, se scrie în decizia Comisiei.

De asemenea, au mai primit penalități:

AS FC Universitatea Cluj, după meciul cu AFC UTA Arad: „Incidente - În temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancționează clubul AS FC Universitatea Cluj cu penalitate sportivă de 22.500 lei.”

FCU 1948 Craiova și SC Dinamo 1948 SA: „Incidente - În temeiul art. 82.2 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancționează clubul FCU 1948 Craiova cu penalitate sportivă de 15.000 lei.

În temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancționează clubul SC Dinamo 1948 cu penalitate sportivă de 15.000 lei.”