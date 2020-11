FRF înființează naționala U20

Comitetului Executiv al FRF a aprobat, luni, înfiinţarea unei noi reprezentative, cea Under 20, informează frf.ro.

Comisia Tehnică a FRF a propus azi în Comitetul Executiv crearea echipei naţionale Under 20. Potrivit frf.ro, propunerea a venit din dorinţa de a oferi în continuare meciuri internaţionale generaţiilor Under 19 care încheie ciclul, eliminând astfel ecartul dintre Under 19 şi Under 21.

Noua reprezentativa U20 a României va disputa meciuri amicale internaţionale până când jucătorii vor face pasul spre România U21.

Astfel, la nivel de reprezentativă U20, România se alătură unor ţări precum: Franţa, Anglia, Italia, Spania, Germania, Portugalia, Ţările de Jos sau Danemarca, fiind în acelaşi timp singura ţară din Europa de est cu o selecţionată la acest nivel de vârstă.