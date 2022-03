Fritz dezvăluie un șmen pe bani publici, care ar fi fost făcut de un deputat PMP: primarul nu a depus nicio plângere penală

Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, anunţă că, în şedinţa Consiliului Local Timişoara, a trecut un proiect de hotărâre prin care va fi scos la licitaţie un spaţiu al Primăriei care a fost închiriat de un politician PMP care, la rândul său, a subînchiriat acel spaţiu la un preţ mult mai mare.

Dominic Fritz a scris, marţi, pe pagina sa de Facebook, că un politician a subînchiriat un spaţiu din centrul oraşului, îmbogăţindu-se, astfel.

În postarea lui, Fritz face referire la fostul deputat de Timiş din partea PMP, Cornel Sămărtinean. ”Cum te îmbogăţeşti pe spatele proprietăţilor oraşului în câţiva paşi simpli: În 2001, Primăria Timişoara închiriază un spaţiu comercial din zona ultracentrală a oraşului, mai exact pe str. Alba Iulia, unei firme deţinute de un cunoscut politician local. În 2016, firma politicianului cere acordul primăriei să subînchirieze acest spaţiu. Şi îl primeşte. Legal, decizia ar fi trebuit să treacă de votul Consiliului Local, dar mai-marii zilei au decis să nu se mai încurce cu astfel de detalii. Astfel, totul a fost făcut pe şest, pe semnătura administratorului public de atunci şi în baza acordului Comisiei pentru spaţii cu altă destinaţie”, scrie Fritz pe Facebook.

Ediul arată că politicianul plătea primăriei o chirie de 580 de euro, dar că a subînchiriat acelaşi spaţiu cu 2.000 de euro lunar. ”Astfel, firma politicianului plăteşte primăriei o chirie lunară de 580 de euro, iar subînchirează micului antreprenor local care chiar foloseşte spaţiul cu suma de 2.000 de euro plus TVA/lună. De patru ori mai mult. Fără să mişte un deget. Mai mult, în contractul de închiriere făcut între primărie şi firma politicianului este scris negru pe alb că suprafaţa acestui spaţiu este de 38,74 mp. Am cerut remăsurarea lui şi, surpriză, suprafaţa reală este de 45,52 mp. Prin această „mică eroare”, firma politicianului a ţepuit primăria cu 100 de euro pe lună. Pare puţin, dar pe an asta înseamnă 1200 de euro. Sunt sigur că nu este singura afacere de genul. Şi poate veţi înţelege şi de ce unii consilieri locali mă atacă de fiecare dată când vrem să punem ordine în actele primăriei. O fac cu ardoarea luptătorilor pentru “antreprenorii locali”, dar de fapt apără doar nişte interese particulare”, a scris Fritz.

Dominic Fritz a precizat că în şedinţa de săptămâna trecută a Consiliului Local, această nedreptate a fost rectificată.

”În ultima şedinţă a Consiliului Local Timişoara, în ciuda opoziţiei unora, a trecut un proiect de hotărâre prin care scoatem la licitaţie închirierea acestui spaţiu. În acest mod asigurăm şanse egale pentru orice firmă să închirieze un spaţiu în zona centrală şi pentru bugetul local să obţinem un preţ în conformitate cu realitatea pieţei”, mai scrie Fritz.