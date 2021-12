FSLI trage un semnal de alarmă: Profesorii României, printre cei mai săraci europeni

Majorările salariale solicitate de către noi şi care sunt prevăzute de legislaţia în vigoare nu sunt un moft, ci o nevoie reală, iar fără aceste majorări, în contextul scumpirilor deja existente la utilităţi şi alimente, peste 70% dintre salariaţii din învăţământ vor fi la limita subzistenţei, susţin reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI).

"Protestele din ultimele trei zile organizate de federaţiile sindicale din educaţie sunt un semnal puternic pe care vrem să îl tragem nu doar în faţa guvernanţilor, ci şi a opiniei publice! (...) Primul prag al degradării financiare va fi resimţit chiar acum, de Crăciun! Gândiţi-vă cum se poate trăi lunar cu un câştig salarial de 2.300 de lei? Acesta este venitul unui cadru didactic tânăr, din care plăteşte aproximativ 1.000 de lei pentru energie electrică, gaze naturale, abonament TV/internet, apă curentă, utilităţile la comun şi abonamentul la telefon. Din 1.300 de lei rămaşi, acest cadru didactic trebuie să trăiască zilnic cu aproximativ 43 de lei. Ce îşi poate cumpăra un om pentru Crăciun cu această sumă? Ce poate să pună pe masă? Poate să ofere cadouri? Poate să îşi împodobească un brad? Răspunsul este unul singur! NIMIC din tot ce ar trebui să aducă bucurie cu ocazia sărbătorilor de iarnă nu este accesbil unui astfel de salariat!", se menţionează în comunicat.Sindicaliştii mai subliniază că situaţia este "dramatică" dacă profesorul are de plătit şi o chirie."În acest caz am vorbi despre cheltuieli în plus de aproximativ 300 de euro pe lună. Dacă adăugăm aici utilităţile, profesorul nostru are de scos din buzunar, lunar, 2.500 de lei, în condiţiile în care venitul său este de 2.300 de lei. Deja are nevoie de subvenţie! Bani pentru sărbători? Subvenţie! Se poate chiar mai rău de atât! Gândiţi-vă cum se poate trăi cu 15 lei pe zi, după plata utilităţilor, dintr-un venit de 1.600-1.800 de lei/ lună, cât încasează personalul nedidactic: îngrijitoare, muncitori calificaţi etc, fără de care nu putem concepe funcţionarea unei unităţi de învăţământ? Sărbătoarea Crăciunului din acest an este una a umilirii şi a sărăcirii de către guvernanţi pentru cei mai mulţi angajaţi din sistemul de învăţământ românesc, domeniu considerat a fi unul de prioritate naţională! Fără ajutorul rudelor - părinţi, fraţi, soţi, bunici - aceşti români nu au cum să îşi asigure un trai decent şi nici măcar o masă decentă în această zi sfântă!", se mai spune în comunicat.Potrivit FSLI, "România a reuşit din nou, ca urmare a proastei guvernări, a nepăsării şi a nepriceperii clasei politice, să atingă o nouă performanţă: profesorii noştri sunt printre cei mai săraci salariaţi din întreaga Europă!"Astfel, potrivit sursei citate, oameni care fac parte din elita societăţii nu au bani suficienţi de întreţinere, de mâncare sau haine şi aşteaptă ajutorul familiei sau "pomana statului" prin subvenţii!"Ei sunt cei care nici măcar nu se pot angaja la un credit ipotecar prin care să îşi poată achiziţiona propria locuinţă. Ei sunt cei care şi-au permis unul sau doi ani să plece în concedii doar pentru că au fost acordate vouchere de vacanţă! Ei sunt profesorii României! Nu cerem milă şi nici nu ne pierdem decenţa, cerem doar să fim trataţi cu respectul cuvenit acestei profesii nobile! Reamintim faptul că majorările care ar fi trebuit să fie acordate sunt, în medie, de 250 de lei pe lună", se mai precizează în comunicat.Sindicaliştii consideră că "singurul specialist care are o "soluţie" în acest caz este domnul Florin Cîţu"."Domnia sa a afirmat la un moment dat că 'constată o creştere puternică a puterii de cumpărare a românilor!?', asta în condiţiile în care salariile au îngheţat şi preţurile au crescut. Este de aşteptat ca domnul Florin Cîţu să fie propus pentru Premiul Nobel la Economie, pentru această 'teorie miraculoasă' şi antidot care va salva omenirea de la sărăcie. Dacă nu există subvenţie aşa cum ştim deja că nu este în multe cazuri, avem imaginea dezastrului în ceea ce priveşte salarizarea în învăţământ. Cu siguranţă, în apărarea lor, guvernanţii vor veni să spună despre salariile de peste 4.000 de lei din educaţie. Singurii care au aceste venituri sunt cei puţini - profesorii care se află în pragul pensionării, dar care vor deveni curând pensionarii săraci ai României. Ei sunt singurii care îşi vor permite 'marele lux' ca la masa de Crăciun să aibă un cozonac şi câteva alimente tradiţionale. Dacă şi cu această imagine generală asupra statutului social al salariaţilor din învăţământ guvernanţii vor rămâne indiferenţi, atunci suntem convinşi că o grevă generală ar fi soluţia care ar putea să îi sensibilizeze!", a declarat Simion Hancescu, preşedinte FSLI.