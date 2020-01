Fundașul central Jean-Clair Todibo: Jucătorii Barcelonei nu au voie să intre dur la Messi în timpul antrenamentelor

Fundașul central Jean-Clair Todibo (20 de ani), care este împrumutat de FC Barcelona la FC Schalke 04 până în iunie 2020, a declarat că în timpul antrenamentelor efectuate cu gruparea braugana, jucătorii sunt conștienți de faptul că nu îl pot accidenta pe căpitanul echipei, Lionel Messi, anunță MEDIAFAX.

Jurnaliștii spanioli, de la sport.es, au preluat declarațiile oferite de apărătorul francez către publicația din Germania Bild, în care acesta a precizat că "am învățat multe lucruri antrenându-mă lângă Messi și de asemenea i-am furat câteva mingi. Dar cu Messi trebuie să ai grijă, nimeni nu vrea să îl accidenteze".

Citește și: Inspecția Muncii a desfășurat 121.273 de controale și a aplicat amenzi de 127 milioane de lei în 2019

Jean-Clair Todibo a ajuns la Schalke 04, în această iarnă, sub formă de împrumut. "Am vorbit cu Harit (n.red. - mijlocașul francezo-marocan Amine Harit de la Schalke) la telefon. Entuziasmul lui cu privire la această echipă m-a influențat. Și de la Barcelona am primit sfaturi despre acest club de la Ivan Rakitic", a spus fundașul în vârstă de 20 de ani, care a mai adăugat:

"Încerc să învăț câte ceva de la toți marii fundași ai momentului, ce este mai bun de la toți. Cel mai mare idol al meu este Andrea Pirlo, îl iubesc de când eram copil. El a jucat cu numărul 21, iar pe 21 iunie este și ziua de naștere a mamei mele, am ales să port și eu numărul acesta pe spate.

Citește și: EXCLUSIV Succesorul Laurei Codruța Kovesi a dat în judecată Statul Român! A atacat inclusiv Guvernul!

Vreau să ajung unul dintre cei mai buni fundași pe această poziție".