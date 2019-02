Funeriu, după atacurile la ministrul Justiţiei: 'Cum poți să îl faci cu ou şi cu oțet pe TT şi să aplauzi un abject parvenit utecist ca C. Preda?'

Fostul ministru Daniel Funeriu reacţionează la atacurile din presă la adresa ministrului Justiţiei. După ce Tudorel Toader a fost acuzat că fost membru activ al PCR în anii '80, Funeriu denunţă ipocrizia celor care nu văd foştii comunişti din propria "ogradă", oferindu-l ca exemplu pe europarlamentarul Cristian Preda, recent înscris în PLUS, partidul lui Cioloş.

"Am zero apetență în a fi condus de foşti comunişti, securişti sau puii lor; sunt pentru lustrație maximală. Da, aşa au fost vremurile, şi trebuie avut asta în vedere, dar ideea mea despre ce e just nu se simte deloc confortabil cu comentariile pe marginea "dosarului de cadre" al lui Tudorel Toader. Pentru că punerea la zid selectivă e grețoasă. Cum poți să îl faci cu ou şi cu oțet pe TT şi să aplauzi când un abject parvenit utecist ca C. Preda se înscrie în partide pline de "oameni noi"? De ce nimeni nu o caută la dosar pe madam minciunescu, sursa tuturor relelor din educație din 2000 încoace? Ce facem cu cei de la Ştefan Gheorghiu? Dragii mei, atâta timp cât foştii comunişti ai voştri sunt mai buni ca ai lor, atâta timp cât parveniții şi mediocrii voştri sunt mai buni ca ai lor, moralmente valorați fix cât ei. Doar că ei sunt mai şmecheri ca voi şi ştiu să câştige alegeri", scrie Daniel Funeriu pe Facebook.

CITEȘTE ȘI: Pot fi folosite medicamentele expirate? Explicaţiile specialiştilor .