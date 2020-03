Funeriu: Sunt pentru opţiunea 'zero imigranţi în Romania' trimisi de Erdogan

Fostul ministru Daniel Funeriu reacţionează la noua criză a imigranţilor, generată de refuzul Turciei de a mai opri trecerea persoanelor din Orientul Mijlociu spre Uniunea Europeană. Funeriu afirmă că nu este de acord ca România să primească imigranţi veniţi prin Turcia. În schimb, fostul ministru susţine o imigraţie pe axa est-vest, în baza unor criterii.

"Ca să nu existe vreun dubiu asupra ceea ce cred:

1) sunt pentru "opțiunea zero": primirea a zero imigranți dintre cei trimiși de Erdogan sau primiți de Merkel. România trebuie, dacă e cazul, să își apere frontierele "manu militari" de acest tip de migrație. Nimănui nu îi place confruntarea, dar dacă ești pus în fața unei confruntări trebuie să o câștigi.

2) Sunt pentru o politică de imigrație pe axa culturală est-vest. Să primim, controlat, georgieni, armenieni, ucrainieni, bieloruși, sârbi, venezuelieni dacă vor. Abia după, și tot controlat, pe axa sud-nord, oameni înalt calificați.

Acești migranți nu sunt doar o problemă de contabilitate, că ne-ar costa bani. Sunt în primul rând o problemă culturală. Or, așa cum am mai spus-o, nu sunt deloc dispus să schimb țesutul cultural al Europei. Tratatul UE spune clar că UE e construită în baza moștenirii noastre religioase, culturale și umaniste, nu în baza vreunei moșteniri culturale sau religioase din altă parte.

PS: pe cine credeți că lasă Erdogan să plece către Europa, medicii și profesorii sirieni, sau pe unii pe care nu îi vrea? Și dacă nu îi vrea, de ce nu îi vrea?

PPS: pentru libertatea transportatorilor români în UE cine o apără? Dna Vălean, eurodeputați, se aude?", scrie Daniel Funeriu pe Facebook.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat că 18.000 de migranți au trecut granița spre Europa, după ce țara sa le-a premis să plece. Numărul va ajunge la 25.000 până la 30.000 în zilele următoare. Turcia nu mai poate face față numărului mare de oameni care fug din cauza războiului civil din Siria, a spus Erdogan.

Decizia lui Erdoğan vine după ce zeci de soldaţi turci au murit în urma unui bombardament în provincia siriană Idlib. Turcia speră să forţeze astfel UE şi NATO să sprijine operaţiunea militară pe care o desfăşoară în Siria, acolo unde au loc dese confruntări cu armata siriană sprijinită de Rusia.

Turcia găzduiește 3,7 milioane de refugiați sirieni, precum și migranți din alte țări, cum ar fi Afganistanul, pe care i-a oprit să plece spre Europa, în cadrul unui înțeelegeri cu UE. Dar Erdogan a acuzat UE că și-a încălcat promisiunile.