Gabriel Jesus (Arsenal) dezvăluie că a jucat cu dureri la fiecare meci

Atacantul brazilian Gabriel Jesus (Arsenal), care a suferit o serie de accidentări după Cupa Mondială din 2022, a dezvăluit că durerea a devenit ceva obişnuit la fiecare meci şi nu îşi poate aminti ultimul joc fără suferinţă, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Brazilianul de 27 ani s-a operat la genunchi după o accidentate suferită la Mondialul din Qatar, iar apoi problemele la genunchi i-au afectat timpul de joc.

Arsenal este lider în Premier League şi joacă marţi cu Bayern Munchen în prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, iar dacă Gabriel Jesus ar fi refăcut complet ar putea fi un atu uriaş pentru ''tunari'' în acest final de sezon.

''Simţeam mereu ceva la genunchi, Nu îmi amintesc de ziua în care am jucat fotbal fără dureri. Din nefericire, am avut unele probleme şi lumea nu vede întotdeauna asta. Dar mental, eu am încercat să fiu puternic'', a declarat luni Jesus în conferinţa de presă dinaintea duelului cu bavarezii.

Gabriel Jesus, cu opt goluri marcate în toate competiţiile din acest sezon, nu este îngrijorat că Arsenal vrea să aducă încă un atacant: ''Ei ştiu deja dacă vor sau nu. Aceasta ar putea fi o întrebare pentru ei. Treaba mea este să mă antrenez din greu şi să îmbunătăţesc ceea ce am de făcut. Speculaţii vor exista mereu''.

După meciul de marţi cu Bayern, Arsenal joacă un meci complicat cu Aston Villa, duminică, în Premier League.