Gabriel Leș: La mulți ani Armatei Române! La mulți ani soldaților noștri, oriunde s-ar afla!

Un mesaj emoționant a fost transmis Armatei Române de fostul ministru al Apărării, senatorul Gabriel Leș. Pe pagina sa de Facebook el aduce un omagiu prestiului, sacrificiului și profesionalismului câștigat în timpul anilor de una din instituțiile fundamentale ale țării:

”La mulți ani Armatei Române! La mulți ani soldaților noștri, oriunde s-ar afla!

Am avut șansa să slujesc Armata română și nu voi uita niciodată sentimentul de onoare și demnitate pe care l-am trăit în această misiune. Prestigiul câștigat cu sacrificiu și profesionalism de armata noastră constituie o adevarată carte de vizită a Romaniei pe care am avut privilegiul să o prezint oriunde am mers pe mapamond.

Armata rămâne o instituție de referință in încrederea românilor și sper că politicienii vor avea înțelepciunea să n-o atragă in controverse sterile. Traversam o perioada dificilă și avem nevoie de repere mai mult decât oricând.

Dumnezeu sa binecuvânteze România!”