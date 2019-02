Gabriel Oprea: Pro România și PLUS sunt partide de `Intelligence`. Spre deosebire de altii, eu sunt cu gradele la vedere

Uniunea Naţională pentru Progresul României (UNPR) este în plin proces de reorganizare şi creştere continuă a numărului de membri, iar conducerea partidului şi-a propus să obţină un rezultat onorabil la alegerile care vor urma, a anunțat Gabriel Oprea, președintele UNPR la Reuniunea Regională a UNPR de la Borșa (Maramureș).

Vezi și: Adrian Năstase ÎL TRAGE DE MÂNECĂ la Klaus Iohannis: Acest gen de decizie va crea precedente periculoase

Într-o conferinţă de presă susţinută sâmbătă la Borşa a răspuns întrebărilor jurnalistilor referitoare la faptul ca partidele lui Victor Ponta și Dacian Cioloș au două cifre in anumite sondaje, iar UNPR are doar cu o cifră:

”Partidele Pro România și PLUS sunt partide de “Intelligence”. Spre deosebire de ei, eu sunt militar cu gradele la vedere, eu știu ce înseamnă munca de teren.

Imnul partidului nostru este "Noi suntem români", iar oamenii pentru care am făcut ceva vin lângă mine și cred ca avem șansa noastră.

Am mai avut-o, ne-am ținut de cuvânt, câteodată în politică greșești dacă te ții de cuvânt, dacă nu trădezi, noi nu trădăm mergem înainte și sper să devenim mai înțelepți și românii să ne dea încrederea lor.”, a spus liderul UNPR.

Legat de Victor Ponta, fostul vicepremier a menționat că: “Am lucrat cu Victor Ponta, i-am botezat și copilul. Un om foarte deștept, a avut o guvernare foarte bună, la care l-am sprijinit, am pus și noi umărul. Cred că Victor Ponta, în primul rând, când îmi aude numele, cred că trebuie să se ridice în picioare, fiindcă eu am fost de cuvânt, am fost serios, nu l-am trădat și poate că mi s-a schimbat si destinul (mi s-au construit dosare politice) pentru ca i-am stat alaturi pana la capat lui Victor Ponta, un foarte bun și abil politician.”