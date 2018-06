Gabriel Oprea, înțepătură pentru Liviu Dragnea: eu am demnitate și onoare!

Liderul UNPR, Gabriel Oprea, a fost întrebat dacă Liviu Dragnea ar trebui să demisioneze, dat fiind faptul că a fost condamnat. Oprea a precizat că el, în momentul în care a i s-a făcut dosar el s-a pus la dispoziția autorităților pentru că are onoare, dar nu dorește să-și dea cu părerea despre ce ar trebui să facă alții.

”Eu, ca militar, am onoare. În momentul în care mi s-a făcut dosar m-am dus în fața colegilor din Senat și am spus: vreau să fiu cercetat, pentru că nu am nimic de ascuns. Nu mă întrebați pe mine ce ar trebui să facă alți oameni, puteți să-i întrebați pe aceștia”, a declarat Gabriel Oprea, la Realitatea TV.