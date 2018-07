Gabriel Oprea pierde procesul cu Ministerul Educației și Guvernul într-un dosar controversat

Fostul vicepremier Gabriel Oprea a pierdut procesul prin care dăduse în judecată Ministerul Educației și Guvernul României după ce i-a fost retras titlul de doctor. Anunțul este făcut de Emilia Șercan, jurnalista care a publicat ancheta despre teza de doctorat plagiată a fostului vicepremier.

„Gabriel Oprea, tatal tuturor impostorilor academici din Romania, a pierdut, pe fond, acum trei zile procesul prin care daduse in judecata Ministerul Educatiei si Guvernul Romaniei dupa ce i-a fost retras titlul de doctor. Ordinul de retragere a titlului de doctor fusese semnat de ministrul Mircea Dumitru pe data de 1 septembrie 2016. Eu publicasem ancheta despre teza de doctorat plagiata a lui Oprea pe 1 iulie 2015. Mai urmeaza recursul, care se va judeca la Inalta Curte de Casatie si Justitie, insa in contenciosul administrativ este greu de intors in recurs o decizie data pe fond. Asa ca, ramane cum am stabilit: Gabriel Oprea, #doctorinimpostura.”, scrie Șercan, pe Facebook.