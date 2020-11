Gabriel Oprea: Sa candidezi independent e o misiune aproape imposibila

“Sa candidezi independent e o misiune aproape imposibila”, afirma, intr-un interviu, Gabriel Oprea, candidat independent la Camera Deputatilor.

“Dar contez pe faptul ca bucurestenii isi mai amintesc de actiunile mele din perioada in care am fost prefect, cand am rezolvat pentru ei multe dintre probleme. Si sper, totodata, ca militarii si politistii nu uita ca mi-am facut datoria fata de ei, la ministerul apararii si la interne.

Daca ma voteaza, voi reveni in Parlament si voi putea sa-i reprezint din nou si sa ma bat pentru drepturile lor, asa cum am facut-o vreme de cativa ani, in perioada in care am fost parlamentar sau membru al guvernului”, a mai declarat generalul Oprea in cadrul interviului.

“Prioritatea mea va fi revenirea la forma initiala a legii 223/2015 privind pensiile militare de stat. Si, in mod clar, asigurarea a tot ce inseamna drepturile celor din domeniul aparare, ordine publica si siguranta nationala, atat pentru activi cat si pentru rezervisti”, a precizat Gabriel Oprea.