Gabriel Oprea: Statul român trebuie să protejeze cu orice preț viețile cetățenilor

Numărul persoanelor infectate cu coronavirus se apropie de 4.000 de cazuri pe teritoriul României. De asemenea au fost înregistrate 156 de decese la noi în țară iar autoritățile iau măsuri drastice pentru combaterea răspândirii virusului. Polițiștii au aplicat amenzi cetățenilor care nu au respectat măsurile impuse de autorități. Despre acest subiect, a făcut declarații la Realitatea FM, fostul Ministrul de Interne și al Apărării Naționale, Gabriel Oprea.

“Eu cred că autoritățile, cei care sunt în stradă în primele rânduri, militari de la Ministerul Apărării Naționale, militari din Ministerul de Interne, jandarmi, pompieri, polițiști, trebuie să dea dovadă pe de o parte de respectarea strictă a legii dar trebuie să dea dovadă și de omenie. Cei care lucrează la Ministerul de Interne sunt oameni care lucrează zi de zi pe stradă și au experiența necesară in lucrul cu cetățenii. La fel și poliția locală care acum lucrează cu Ministerul de Interne și Ministerul Apărării. In cazul în care un cetățean greșește completarea unui formular fără ca acest lucru să fie premeditat, autoritățile trebuie să dea dovadă de omenie și înțelegere. În aceste momente de criză trebuie să dăm dovadă de unitate și solidaritate și mai ales de omenie.

Am analizat câteva studii sociologice și am văzut că peste 92% dintre români sunt responsabili și înțeleg aceste măsuri de izolare și distantare sociala. Acest lucru dovedește faptul că românii sunt responsabili și respectă legea și astfel își protejează familia și semenii. Cine nu respectă legea trebuie să se aștepte ca instituțiile de forță ale statului își va proiecta forța și va aplica legea. Statul român trebuie să protejeze cu orice preț viețile cetățenilor. Am mai declarat și în alte intervenții ale mele, nefiind specialist în medicina, am observat că la aproximativ 3.800 de infecții se menține acel procent de 10% de persoane vindecate. Acest lucru reprezintă un indicator de speranță în acest război total atipic si asimetric si faptul ca situatia este gestionată bine. Eu am spus tot timpul că trebuie să rămânem echilibrați, nu trebuie să intrăm în panică și că doar uniți, solidari și respectând legea și indicațiile autorităților, putem să câștigăm această război pentru care nu am fost pregătiți. Vom câștiga doar respectând legea” a declarat Gabriel Oprea.