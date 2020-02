Gabriel Tamaş, după meciul cu Sepsi: 'Acum aşteptăm să vină la vestiar patronul şi să ne dea banii, toţi banii pe are ni-i are de dat să îi dea'

Fotbalistul Gabriel Tamaş a declarat, duminică, după meciul cu Sepsi, scor 2-2, rezultat în urma căruia Astra Giurgiu s-a calificat în play-off-ul Ligii I, că acum aşteaptă ca patronul Ioan Niculae să le dea jucătorilor banii pe care i-a promis, potrivit news.ro.

“Acum aşteptăm să vină la vestiar patronul şi să ne dea banii, toţi banii pe are ni-i are de dat să îi idea. Trebuie să ne dea ce are de dat. Nu e nicio lună. Trebuie să ne dea ce a promis. Ne-a promis, o să dea”, a spus Tamaş pentru posturile care transmit Liga I.

Întrebat dacă staful tehnic va părăsi echipa, el a răspuns: “Nu ştiu ce se întâmplă, nu sunt patron. Nu sunt în măsură să spun eu. Eu zic că va rămâne Bogdan Andone cu staful lui”.

Formaţia Astra Giurgiu a încheiat la egalitate, scor 2-2, meciul susţinut, duminică, pe teren propriu, în compania echipei Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, în ultima etapă a sezonului regulat. Giurgiuvenii au revenit după ce la finalul primei reprize erau conduşi cu 2-0. Pentru Astra au marcat Fatai '66 şi Alibec '68 (penalti), iar pentru Sepsi au punctat Andrezly '28 şi Carnat '41.

În urma acestui rezultat, Astra Giurgiu va evolua în play-off-ul Ligii I, în timp ce Sepsi va juca în play-out.