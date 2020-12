Gabriel Zetea: Ministrul PNL propus pentru Finanțe refuză să răspundă întrebărilor privind soarta angajaților din asistență socială

Bătaia de joc a Coaliției pierzătorilor și mascarada pe care o fac pentru a-și instala ”guvernul de paie” la Palatul Victoria este una care sfidează întreaga Românie. În calitate de membru în Comisia pentru buget, finanțe și bănci din Parlamentul României, deputatul de Maramureș, Gabriel Zetea, președinte al filialei județene a PSD a participat la audierea ministrului propus pentru Finanțe din partea PNL, Alexandru Nazare. Pe lângă faptul că programul de guvernare al CDR.2. a fost făcut ”pe genunchi”, iar raportul a fost înaintat comisiei cu doar 30 de minute înaintea audierii ministrului propus, fiecare grup parlamentar a avut dreptul la numai două întrebări. Astfel, la întrebarea adresată de către deputatul PSD Gabriel Zetea, penelistul Nazare a refuzat să răspundă.

”L-am rugat pe Alexandru Nazare să nu țină cont de sfaturile primite de la Coaliția pierzătorilor a cărui propunere ca și ministru al Finanțelor este și să își înceapă mandatul acordând timpul necesar membrilor Comisiei pentru buget, finanțe și bănci să îi pună întrebările la care toți românii așteaptă răspunsuri. Comisia din care fac parte are peste 30 de membri, iar PNL cu USR-PLUS și UDMR vor să treacă cât mai repede acest guvern prin Parlament, fapt pentru care au decis să nu răspundă întrebărilor noastre. Graba lor este justificată doar prin faptul că trebuie să servească interesele acoliților și au nevoie de legitimitate pentru a ruina și mai tare țara”, a arătat deputatul PSD de Maramureș, Gabriel Zetea, care susține că nu va accepta să ”i se pună pumnul în gură”, iar maramureșenii l-au creditat cu încredere pentru a schimba lucrurile în bine în România.

”Am vrut să îl între pe penelistul Nazare despre soarta zecilor de mii de familii, a sutelor de mii de români care depind de banii care li se cuvin în calitate de asistenți personali ai persoanelor cu handicap. Am vrut să îl întreb ce se întâmplă cu angajații din asistența socială, cu cei care nu și-au primit deja salariile de luni întregi. Această coaliție a Dreptei Unite lasă românii pe drumuri și nu are nicio fărâmă de empatie față de cei care stau în frig, așteptând doar un drept care li se cuvine. Vorbim despre aceiași politicieni care nu s-au sfiit să hăituiască românii cu amenzi absurde, care ne-au închis în case doar pentru că nu sunt capabili să testeze populația României. Mai mult, la încheierea Comisiei de buget, finanțe și bănci, deputații PNL m-au amenințat cu sesizări care vor fi depuse la Comisia juridică pentru că am îndrăznit să le pun întrebări deranjante. Sunt, în fapt, întrebări la care sute de mii de oameni așteaptă răspuns. Și îi anunț pe toți colegii din Coaliția pierzătorilor că eu, personal, nu am venit aici pentru a mi se pune pumnul în gură și nu voi accepta să tac, doar pentru că ei nu au un răspuns pentru românii pe care îi mint cu nonșalanță de mai bine de un an. Voi spune mereu lucrurilor pe nume, răspicat și nu mă sperie deloc sesizările cu care mă amenință reprezentanții CDR2. Pentru că am venit în Parlament pentru a-mi îndeplini cu fidelitate mandatul încredințat de către popor și nu de pentru a face pe plac unor politruci aserviți puterii”, a conchis Gabriel Zetea, deputat PSD Maramureș și vicepreședinte național pe domeniul infrastructură.