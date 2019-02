Gabriela Firea, IEȘIRE VIOLENTĂ: Liviu Dragnea lovește în electoratul PSD

Gabriela Firea, primarul Capitalei, lansează un nou atac dur la conducerea PSD și la primarii de sectoare care susțin forma actuală a bugetului național. Firea spune că, pentru unii, să fii pesedist înseamnă să minți și să manipulezi.

"Cei pe care ii loveste acum Dl Dragnea prin taierea furibunda a Bugetului Primariei Capitalei cu 25% nu sunt numai prezumtivii votanti de stanga. Ci sunt si cei care au profesii liberale si chiar si cei care au venituri mai mari.

Daca vom reusi ceea ce am inceput de doi ani, modernizarea transportului public in comun si un numar adecvat de autovehicule in trafic (am achizitionat 400 se autobuze Euro 6 si continuam innoirea parcului auto) vor folosi autobuzul, tramvaiul, troleibuzul nu doar cei cu venituri modeste si pensionarii, ci cat mai multi locuitori ai Capitalei.

La fel, prin investitii care trebuie sa continue in sistemul centralizat de termoficare - sistem subfinantat aproape 30 ani, abandonat si aproape falimentat de inaintasi, chiar daca acum ma transforma unii in vinovatul de serviciu pentru tot -, de asemenea prin investitii in spitalele administrate de Primaria Capitalei, in parcuri, gradini publice, teatre - la fel ca in orice capitala europeana, oamenii vor simti ca in orasul lor este bine sa traiesti nu doar sa locuiesti si sa muncesti. Iar toate investitiile costa. Costa bani si multa implicare. Dl Dragnea ne loveste cu ura si manie proletara pe toti, fara niciun discernamant.

Politic vorbind, Dl Dragnea are atat de multi consultanti bine platiti care ies si public la bataie cu baioneta sa taie capul oricui nu-i aduce osanale Liderului Maxim, incat ma intreb cum de nimeni nu ii explica faptul ca serviciile publice se dreseaza tuturor.

Dar, in dorinta de a-mi aplica mie o corectie, el pedepseste si simpatizantii partidului pe care il conduce. Inteligenta strategie! Ce seamana acum va culege la urmatoarele alegeri, cu siguranta.

Mai observ acum o dezbatere de-a dreptul hilara si o intrecere : cine e cel mai pesedist dintre pesedisti?, intretinuta de comentatorii de casa ai aceluiasi Domn Dragnea.

E zarva mare, cerneala si pixeli consumati in aceasta intrecere absurda. Daca a fi pesedist recunoscut de stimabilii analisti predati din interes cu arme si bagaje inseamna sa minti, sa manipulezi, sa actionezi cu cinism fata de popor, sa dezbini colegii si categoriile socio-profesionale inseamna ca nu voi castiga, cu sigutanta, aceasta falsa competitie.

A imparti tara in buni si rai, agarici si genii, pleava si somitati, tradatori si salvatori este tipic regimurilor dictatoriale. Dezbina si stapaneste!Sunt elemente comune, observate ciclic, in istoria tuturor natiunilor care au trecut prin astfel de regimuri.

“Daca libertatea inseamna cu adevarat ceva, aceasta inseamna dreptul de a le spune oamenilor ceea ce nu vor sa auda.”

Cu orice risc, voi spune in continuare adevarul, voi anunta riscurile masurilor strambe luate de unii lideri politici si voi suporta cu stoicism campaniile denigratoare ale celor care-si dau mana sa arunce cu pietre. Oricat de tarziu, dreptatea va invinge!", scrie Gabriela Firea pe Facebook.