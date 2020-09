Gabriela Firea acuză o campanie MURDARĂ, dar își recunoaște înfrângerea: 'S-a încercat demolarea mea' - VIDEO

Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, a recunoscut într-o filmare pe Facebook că a pierdut alegerile locale din București.

„Vreau să las toate lucrurile în ordine. Am cerut să am această ultimă intervenție, în calitate oficială. Prețuiesc fiecare vot și îl port în suflet. Din momentul în care am ajuns la Primărie am făcut multe proiete. În ciuda invectivelor nu se poate demola, pentru că s-a încercat demolarea mea, ceea ce am făcut și rămân faptele”, a spus Firea.

Alegerile locale din București au fost câștigate de Nicușor Dan, susținut de PNL-USR-PLUS.