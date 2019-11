Gabriela Firea, ACUZAȚII grave cu privire la RADET: 'USR și parte dintre consilierii PNL au vrut să lase bucureștenii în frig'

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, joi seara, la România TV, că situația RADET a fost rezolvată, dar că o parte dintre consilierii USR și PNL au vrut să lase bucureștenii în frig.

"Am fost surprinsă, săptămâna trecută, că atât premierul, cât si ministrul energiei, anunțau, ca două cucuvele, că falimentul RADET bate la usă. Dar am rezolvat problema, am trecut totul la compania Termoenergetica.

Dar azi, când s-a votat, USR și parte din consilierii PNL au vrut să lase bucureștenii în frig, pentru c[ nu au votat proiectul propus de mine. Această regie, RADET, a fost condusă de membri PNL. RADET-ul era în insolvență când am ajuns eu.

Avem un program serios în care să înlocuim cât mai multe conducte, mai ales că locuitorii din nord primesc apă caldă și căldură de la CET-urile din sud și, de aceea, sunt pierderi", a declarat Gabriela Firea.