Gabriela Firea: am refăcut o lucrare lăsată în paragină 40 de ani! Podul Grant era în pericol de prăbușire

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, arată că s-au finalizat lucrările la Podul Grant, o construcție la care nu s-au făcut reparații capitale timp de 40 de ani.

”Before and after. Ce am gasit, ce am facut. Azi, Podul Grant. Inaugurat in 1910. Gasit intr-o stare deplorabila, deteriorat, macinat de vreme, un pericol public. L-am expertizat, consolidat, reparat, modernizat, amenajat si redat circulatiei. Lucrarile au fost executate de Companiile Municipale Strazi Poduri Pasaje si Dezvoltare Durabila.

Podul Grant este un pod pentru șosea și tramvai, care traversează liniile de cale ferată ce pătrund spre Gara Basarab și Gara București Nord.