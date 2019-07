Primarul Capitalei, Gabriela Firea, anunță că a primit telefoane din partea colegilor de partid, privind candidatura ei la alegerile prezidențiale.

"Am primit mai multe telefoane de la primari din țară care îmi spuneau că au senzația că nu vreau să mă implic, că deși am o îîncredere mare și că deși de doi ani de zile sunt tot eu și președintele Iohannis în topul încrederii și că păstrez această încredere doar pentru Primăria Capitalei.

Am stat și m-am gândit, am reflectat, având în vedere că aceste cuvinte vin de la oameni în care am încredere. În acest context am declarat că vin la ședință deschisă unor discuții. Nu spun acum da sau nu. În primul rând nu ar fi inteligent. Singurii care pot să dezbată sunt colegii de partid", a declarat Gabriela Firea.