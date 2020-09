Gabriela Firea, apel către profesori: 'Să vină să se înscrie în programul derulat de Primăria Capitalei, pentru a se testa, gratuit, cu aparate Real Time PCR'

Primarul generla al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat că 250.000 de elevi si 24.000 de profesori si personal auxiliar din unitatile de invatamant se pot testa gratuit prin programul derulat de Primaria Capitalei.

„Am fost astazi la clinica Lotus-Med, una din clinicile afiliate programului „Testăm pentru a salva economia și locurile de muncă” derulat de Primaria Capitalei, prin ASSMB, unde s-au inscris pentru testare primele cadre didactice.

Invit toate cadrele didactice si personalul auxiliar din unitatile de invatamant din ciclul preșcolar, primar, gimnazial și liceal din Bucuresti sa se inscrie in programul derulat de Primaria Capitalei, pentru a se testa, gratuit, cu aparate Real Time PCR! Aplicația unde se pot face înscrierile online este https://testamcovid.assmb.ro, pagina de Internet dedicată proiectului 'Testăm pentru a salva economia și locurile de muncă'.

In intreaga Europa se testeaza masiv elevii si cadrele didactice, astfel incat scolile sa fie sigure, iar cei mici, profesorii lor precum si cei de acasa sa fie in siguranta!

Avem o capacitate de testare de 5.000 de teste Real Time PCR pe zi, iar in Bucuresti, in scoli private si de stat, sunt 24.000 de profesori.

Pe tot parcursul verii ne-am pregatit, am achizitionat aparate de testare si ne-am asociat cu cat mai multe clinici de stat si private astfel incat testarile si rezultatele sa se realizeze intr-un timp cat mai scurt!", a spus Gabriela Firea.

Directorul Medical al ASSMB, Turkes Ablachim: "Din dorinta de a-i ajuta pe copii si pe profesori, am pus la punct aceasta aplicatie online, https://testamcovid.assmb.ro, care se poate accesa foarte simplu, sunt solicitate putine documente, totul este interactiv si oricine va avea nevoie de testare va fi programat chiar a doua zi".

Directorul general al Centrului Medical Lotus-Med, Adrian Cotarla, a explicat ca a crescut capacitatea de testare in clinica pe care o conduce la 1.000 de teste pe zi, într-un timp de maxim 24 de ore de răspuns. A fost scurtat timpul de aşteptare la recoltare printr-o aplicaţie care să preia automat datele pacienţilor.

Directorul General al ASSMB, Vasile Apostol: "Este foarte important ca beneficiarii acestui proiect sa afle, in primul rand, ca au aceasta posibilitate, de a se testa gratuit. Am trimis in acest sens o adresa catre Inspectoratul General al Municipiului Bucuresti, colaboram cu primariile de sector si am operationalizat un call center, cu urmatoarele numere de telefon: 0759.030.871, 0759.030.881, 0759.030.882".

„Primaria Capitalei, prin ASSMB, testeaza, prin proiectul "Scoli Sanatoase in Bucuresti", si elevii care au simptome de infectie respiratorie. Acțiunea vizează preșcolarii, elevii din scoli si licee, publice sau private, cărora, în urma triajului observațional și a evaluării stării de sănătate, realizată de către personalul medical, nu le este indicată participarea la cursuri si sunt necesare investigații suplimentare. Părintele sau reprezentatul legal al elevului poate solicita apoi, în mod voluntar, înscrierea elevului în proiect, pentru testarea RT-PCR, apelând telefonic la numerele de call center ale ASSMB”, a declarat Gabriela Firea, primarul general al Capitalei.