Gabriela Firea, atac la consilierii PNL și USR: Dacă rudele lor ar fi în spital ar accepta să fie salvați cu plasmă?

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, explică faptul că oamenii care s-au vindecat de coronavirus și acceptă să doneze plasmă pentru cei infectați vor primi un voucher de 1000 de euro. Firea îi întreabă pe cei de la USR și PNL, care s-au opus proiectului, dacă s-ar afla în situația de a avea rude infectate în spital, atunci ar accepta să fie salvați cu plasmă.

”Doneaza plasma, salveaza vieti! Sprijin financiar în valoare de 1.000 de euro pentru bucureștenilor care donează plasmă sanguina, necesara salvarii vietii a sute de pacienții bolnavi de Covid 19, cu forme grave.

Am propus acest proiect care

a fost aprobat cu 33 de voturi pentru (PSD-ALDE, PMP), 5 voturi împotrivă și 7 abțineri (USR și PNL).

Ii intreb pe cei care s-au opus proiectului : daca s-ar afla in spital ei, sau apropiatii lor, cu o forma severa de Covid 19, ar accepta sa fie salvati cu transfuzie de plasma de la un donator care a fost convins de Primarie sa doneze?

În România există în acest moment peste 60 de mii de infectari si 30 de mii de persoane vindecate. Din pacate, doar putin peste 400 dintre pacientii vindecati au donat plasma sanguina, si acest lucru se intampla pentru ca Guvernul NU are un plan national, iar Ministerul Sanatatii NU s-a preocupat de implementarea unui program prin care oamenii sa fie stimulati sa doneze.

Romania se confrunta, de ani buni, cu o criza permanenta de sange si plasma. Operatii foarte grele erau amanate si inainte de pandemie din cauza lipsei sangelui si a plasmei necesare.

In ultimii patru ani, Primaria Capitalei, prin ASSMB, a realizat numeroase campanii de promovare a donarii de sange, in colaborare cu Asociatii nationale de pacienti, dar rezultatele nu au fost cele asteptate.

Din acest motiv, ca si alte state europene, am decis sa acordam un stimulent financiar in valoare de aproximativ 1000 de euro, echivalent in lei, sub forma de tichete, prin care oamenii care doneaza isi pot achizitiona mancare si vitamine pentru revigorarea organismului.

· Programul se adreseaza, pentru inceput, unui număr de 500 de beneficiari cu domiciliul stabil sau viză de reședință în Municipiul București, obținută cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii de aplicare în proiect.

· Bugetul proiectului este de 2.4 milioane de lei.

· Proiectul se va derula pe parcursul anului 2020 (cu posibilitate de prelungire), in baza unui regulament care va fi elaborat în termen de 10 zile de la aprobarea programului.”, scrie Gabriela Firea.