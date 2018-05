Gabriela Firea, atac VIRULENT la adresa lui Nicușor Dan: ironie la adresa fostului contracandidat

Primarul general, Gabriela Firea, a declarat marţi că, în cadrul şedinţelor Consiliului General al Capitalei, este respectat regulamentul în ceea ce priveşte participarea cetăţenilor, dar a menţionat, totodată, că unii dintre aceştia vin mai mult "să facă atmosferă, să ridice tonul, să provoace". Gabriela Firea s-a referit la deputatul Nicușor Dan, cel care a fost candidat la alegerile din Capitală și care acum a revenit la munca de activist.

"Ca şi în toate şedinţele autorităţilor publice locale, şi la Primăria Capitalei sunt invitaţi cetăţeni. Există un regulament care a fost votat în cadrul CGMB, la fel ca în Parlamentul de la Bruxelles, la fel ca în Parlamentul României, la fel ca peste tot. Cu două zile înainte de şedinţă, se pot face aceste înscrieri şi în limita locurilor disponibile sunt invitaţi toţi cetăţenii. Este adevărat, trebuie să recunosc faptul că, din nefericire spun, că nu e un lucru de laudă, unii cetăţeni vin mai mult să facă atmosferă, să ridice tonul, să provoace. Dar nu e nimic, ne-am obişnuit. Mergem înainte şi ne facem treaba şi le dorim mult succes să ajungă şi ei să conducă o instituţie, să vadă cum e să-ţi desfăşori activitatea tot timpul sub injurii, sub ameninţări şi sub dezinformări", a declarat Gabriela Firea, la Comisia parlamentară specială pentru elaborarea Codului administrativ.



Ea a răspuns astfel unei întrebări venite din partea senatorului Florina Presadă (USR), care a vrut să ştie "de ce este atât de greu la Primăria Generală pentru cetăţeni să participe la şedinţele publice şi să ia cuvântul".