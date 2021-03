Gabriela Firea, despre companiile municipale pe modelul din UE: 'Caracatița nu a existat și nici nu poate să existe așa ceva'

Gabriela Firea, fostul primar al Capitalei, a vorbit vineri seara, la Antena 3, despre proiectul consilierilor USR de a dizolva 16 companii municipale. Fostul edil a precizat faptul că aceste companii au fost înființate pentru a "derula lucrări într-un timp susținut și mai ales la prețuri mai bune".

Senatorul PSD a mai precizat faptul că un procent de până 70% din lucrări au urmat procesul de preluare de către companiile private, prin licitații publice.

"E o diferență enormă între ceea ce s-a spus în campanie electorală și ce se întâmplă acum, dar asta constatăm și în cazul altor probleme din Capitală (...) Cât privește situația companiilor municipale, eu nu am făcut altceva decât ceea ce s-a întâmplat de 20 de ani în întreaga Uniune Europeană și anume înființarea unor companii municipale care sub nicio formă nu au preluat și nu au cum să preia tot ceea ce înseamnă dezvoltarea orașului, în sensul anulării sau limitării contractelor companiilor private. Gândirea noastră a fost 30% - 40% companii municipale pentru a derula lucrările într-un timp susținut și spun eu la prețuri mult mai bune, mult mai corecte. Restul, între 60% - 70% au rămas să fie preluate de companii private, prin licitații publice", a declarat Gabriela Firea, la Antena 3.

Gabriela Firea a ținut să reamintească cum au fost numiți oamenii din companiile municipale, precizând că ei nu au fost aleși pe considerente politice.

"Caracatița nu a existat și nici nu poate să existe așa ceva (...) Sunt legi care guvernează domeniul administrativ și doar declarațiile politicianiste din campaniile electorale pot să găzduiască astfel de idei (...) Nu doar în Adunările Generale ale Acționarilor, care curpind reprezentanții Consiliului General, sunt acum membrii USR PLUS și PNL, ci și în consiliile de administrație, acolo unde noi nu am numit oameni politici (...) Oameni din partea partidelor politice, care au fost recomandați doar prin prisma carnetelor de partid. La companiile municipale noi am avut recomandări de specialiști în toate domeniile de activitate, profesori universitari, academicieni, deci oameni care reprezintă zona tehnica sau zona universitară", a mai explicat Gabriela Firea.