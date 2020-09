Gabriela Firea, despre sondaje: 'Cel mai corect sondaj este cel din ziua votului. Eu îi rog pe bucureșteni să vină în număr mare la vot'

Gabriela Firea are un avantaj de câteva procente, în ultimele sondaje, în fața principalului său adversar, Nicușor Dan. Primarul Capitalei vrea un nou mandat în fruntea Bucureștiului la alegerile locale de pe 27 septembrie și le cere bucureștenilor să vină în număr mare la urne.

”Cel mai corect sondaj este cel din ziua votului. Și acum 4 ani sondajele spuneau că nu voi câștiga. Alegătorii vor decide din cei 18 candidați, vor alege în funcție de ce am făcut în cursul vieții și în ultimii 4 ani, între cei care am fost prezenți și cei care ne-am cam ascuns. Eu îi rog pe bucureșteni să vină în număr mare la vot ca să nu își reproșeze ulterior că a ieșit altcineva. Eu mă prezint ca ceilalți 17 candidați, nu vreau să am vreun avantaj.”, a declarat Gabriela Firea, miercuri seara, la România TV.

