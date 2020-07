Gabriela Firea, dezamăgită de Robert Negoiţă: 'A fost un şoc. Am devenit şi rude. S-a apăsat pe un buton nuclear împotriva mea'

Primarul general, Gabriela Firea, s-a declarat dezamăgită şi chiar şocată de decizia lui Robert Negoiţă de a nu mai candida din partea PSD şi afirmă că se aştepta ca acesta să o informeze despre o astfel de decizie. Firea sugerează o înţelegere între Victor Ponta şi Robert Negoiţă şi afirmă că a fost sunată pentru a i se spune că a fost detonată ”o armă atomică” împotriva sa.

"Am fost certată de familie, pentru că Facebook-ul nu e un loc în care să ne ducem inima şi sentimentele", a precizat Firea, cu referie la mesajul postat luni seara pe reţeaua de socializare.

"Am fost foarte dezamăgită de declaraţiile care s-au făcut ieri. Mă refer şi la Robert Negoiţă, şi la Victor Ponta. Nu mă aşteptam. Am fost sunată azi de diverse persoane să-mi spună că undeva s-a apăsat pe un buton nuclear împotriva mea. Nu îmi plac conspiraţiile, dar trebuie să ne dea de gândit. Persoane cu care colaboram foarte bine, brusc şi-au schimbat opinia", a declarat Firea la Antena 3.

Întrebată ce s-a întâmplat cu Robert Negoiţă şi dacă este o trădare în interesul lui Victor Ponta, Firea a răspuns: "Chiar dacă eu nu spun acest lucru, aşa se văd lucrurile. Toate atacurile folosesc adversarilor mei. Nu pot să spun ce s-a întâmplat, pentru că nu am răspunsul. A fost un şoc. Vorbisem cu câteva zile înainte, suntem prieteni de familie, am devenit şi rude între timp. Noi am botezat pe fiul său Vlăduţ şi pe fiica fratelui său, Lara. Îi ştiu părinţii, are nişte părinţi extraordinari. Am trecut prin multe împreună. Mă aşteptam ca dacă ia o decizie pe plan politic măcar să-mi spună. Eu aşa aş proceda dacă aş lua o decizie. Prima dată le-aş comunica-o celor din familie şi abia apoi aş spune-o public. Robert Negoiţă îmi spunea că foştii primari generali îi ţineau pe primarii de sector la uşă câte 3, 4 ore ca să-i umilească, să le arate cine e şeful. Uşa mea a fost întotdeauna deschisă", a mai explicat Firea.

"Astăzi au avut loc nişte întorsături. Unii dintre politicieni nu au niciun fel de coerenţă. Am aflat că de fapt nu se doreşte a fi recunoscută o relaţie între Robert Negoiţă şi Victor Ponta", a mai precizat primarul general al Capitalei.