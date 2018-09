Gabriela Firea DINAMITEAZĂ PSD: atacuri în rafală împotriva lui Liviu Dragnea

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține că Liviu Dragnea spune în public că o susține, dar de fapt o împinge în groapă. Ea a explicat că Dragnea este convins că ea are un proiect personal, în ciuda faptului că l-a asigurat că nu-și dorește o altă funcție în afară de cea pe care o exercită.

”Sprijinul domnului Dragnea nu a fost unul consistent încă din primele mele zile de mandat, spre stupefacția colegilor mei. Nu a spus direct aceste lucruri, dar colegii mei îmi povesteau cum, în discuții cu domnul Dragnea, el le explica că eu sunt un pericol. ”Ce mai vrea și Gabi, a câștigat Primăria, de ce se implică atât de mult? Vrea să preia partidul, vrea să fie candidat la prezidențiale?”, asta le spunea. (...) Probabil că se dorea ca primarul general, ca și femeie, se dorea să fie o figură ștearsă la Primăria Capitalei. Eu am încercat să vorbesc de câteva ori cu domnul Dragnea, dar nu s-a putut (...) Dacă lucrurile vor continua așa și nu vom avea sprijin deloc, de suferit va întreaga echipă de primari din București. Dacă lucrurile vor continua așa, mandatul PSD în Capitală va rămâne o pată neagră pentru bucureșteni.

Din primele zile am solicitat colaborarea în câteva proiecte strategice cu Guvernul, dar nu am reușit pentru că atunci era Guvern tehnocrat. Am crezut că după ce a venit Guvernul PSD voi avea parte de sprijin. Au venit deja trei guverne ale PSD și nu am primit niciun fel de sprijin.

Am dat nenumărate garanții domnului Dragnea, de nenumărate ori i-am spus președintelui să nu mai creadă ce îi picură unii în ureche. I-am spus că mă creadă că nu am niciun proiect personal. Au fost discuții destul de ambigue, pentru că efectul nu s-a resimțit. Dumnealui, în ședințe, a spus mereu că mă sprijină, dar în realitate nu este deloc așa.

Acum eu pot să fiu în situația în care să accept faptul că mă sprijină până ajung în groapă și să spună că am alunecat”, a declarat Gabriela Firea, la TVR.