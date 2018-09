Gabriela Firea explică principala CAUZĂ a conflictului dintre ea și Liviu Dragnea

Gabriela Firea face noi dezvăluiri în conflictu cu conducerea PSD. În cadrul unei conferințe de presă, aceasta a comentat situația conflictului dintre ea și Liviu Dragnea, liderul PSD.

Primul nostru conflict a fost când domnia sa era de acord ca primăriei Capitalei să i se taie 40% din buget. Am avut colegi care au atenționat că tăierea bugetului capitalei va avea o consecință dezastruoasă și am spus că voi pleca din toate funcțiile. Acela a fost primul nostru conflict politic și deși a văzut că nu cedez și nu îmi consolidez poziția politică astfel, peste o oră sau două la întâlnirea pe care am avut-o cu premierul Tudose a venit și domnia sa să se prezinte că a salvat situația. Noi știm că autorul moral și politic este Liviu Dragnea.

Citește și: Gabriela Firea pune degetul pe RANĂ - Care e marea întrebare care a rămas fără RĂSPUNS la protestul violent al diaspora .