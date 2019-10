Gabriela Firea: 'Fără angajati, adevăraţi eroi, şi fără investiţiile din acest mandat, RADET ar fi intrat în colaps'

Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, afirmă că fără eforturile angajaţilor RADET şi fără investiţiile din ultimii trei ani, regia ar fi intrat în colaps.

"In premiera, reteaua de termoficare a Bucurestiului, veche de 50-60 de ani, este reabilitata si modernizata. Se fac investitii fara precedent, in mandatul unui primar PSD. Ani de zile, cat oamenii PNL au condus aceasta regie, au dus-o la faliment. Inafara de favorizarea unor firme-capusa prietene, sa ia contracte cu RADET-ul, altceva nu au facut. Si totul pe seama bucurestenilor si pe spinarea angajatilor, tinuti cu salarii mici si conditii mizere de lucru. Am avut o noua intalnire de suflet cu reprezentanti ai Sindicatului RADET. Fara acesti oameni inimosi, regia ar fi fost demult in colaps", scrie Gabriela Firea pe Facebook.

Detalii, aici:

"Primarul General, Gabriela Firea si Premierul Viorica Dancila, s-au intalnit cu reprezentanti ai sindicatului Regiei Autonome de Transport si Distributie a Energiei Termice, pentru a discuta pe tema asigurarii cu apa calda si caldura a Capitalei, precum si despre legislatia privind energia termica.

Alaturi de Primarul General si de Premier, la eveniment au participat primarii sectoarelor 2,4 si 6 : Mihai Toader, Daniel Baluta si Gabriel Mutu, parlamentari din Bucuresti, consilieri generali, secretarul de stat in Ministerul Energiei, Doru Visan, presedintele Comisiei pentru industrii si servicii din Cadrul Camerei Deputatilor, Iulian Iancu, Presedintele Comisiei Economice pentru Industrii si servicii din Senat, Daniel Zamfir, administratorul public al Capitalei, Sorin Chirita, administratorul special al RADET, Alexandru Burghiu, administratorul judiciar al RADET, Gheorghe Piperea, precum si specialisti in domeniul energiei termice.

Primarul General, Gabriela Firea:

“Am convocat această întâlnire pentru a identifica, în regim de urgență, soluțiile viabile de redresare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică. De la preluarea mandatului de Primar General am atras atenția, de nenumărate ori, asupra problemelor cu care se confruntă sistemul centralizat de alimentare cu energie termică. Am trimis adrese şi scrisori deschise, în repetate rânduri, tuturor autorităților responsabile, începând cu Președinția României, CSAT, Guvern şi continuând cu liderii tuturor partidelor politice din România.

Pana acum aceasta regie a fost complet subfinantata. Solutia pentru revitalizarea sistemului de termoficare o reprezinta, asa cum am spus inca de la preluarea mandatului, investiile majore care sa aduca serviciul public de termoficare la nivelul unei capitale europene. Este vorba despre investitii pe care le-am inceput acum trei ani, atat la reteaua primara cat si la cea secundara pentru modernizarea conductelor vechi de peste 50 de ani.

In premiera, avem contracte cu patru firme care lucreaza in paralel cu angajatii Regiei si cei ai Companiei Municipale Energetica, astfel incat lucrarile sa fie finalizate cat mai rapid.

Fata de anii trecuti, cand se faceau doar carpeli, putem spune, fara exagerare, ca abia acum se fac adevaratele investitii, adevaratele lucrari de modernizare in sistemul de termoficare.

De asemenea, aproape am finalizat caietul de sarcini pentru a putea lansa licitatia pentru lucrarile de modernizare a peste 200 de kilometri de retea, prin fonduri europene, in valoare de 176 milioane de euro”.

Totodata, in contextul transferului de business si de personal de la RADET, catre Compania Muncipala Energetica, Primarul General, Gabriela Firea, a subliniat faptul ca angajatii RADET nu vor fi disponibilizati ci, dimpotriva, s-au marit salariile si se vor mai face noi angajari.

Primarul General a mai declarat ca investitiile in sistemul de termoficare vor continua si in perioada urmatoare, astfel incat bucurestenii sa beneficieze, cat mai curand, de apa calda si caldura in parametri optimi.

In ceea ce priveste Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, Primarul General, Gabriela Firea, a declarat: “am propus o serie de modificari: stabilirea cotei de TVA la 5%, așa cum este la apă și la toate alimentele, precum și stabilirea zonelor unitare, un proiect care asigură viitorul atât al Municipiului București cât și al sistemului de termoficare. Proiectul de lege care includea și aceste modificări a fost respins și întors în Parlament de Președintele României, în urmă cu aproape un an. Ne dorim ca această lege să fie adusă în liniile europene legate de mediu, întrucât a fost emisă în 2006, anterior intrării în Uniunea Europeană.

Funcționarea unui sistem performant de alimentare cu energie termică a Capitalei este singura soluție pentru ca bucureștenii să nu stea in frig!”

In ceea ce priveste centralele de apartament, Primarul General a mai explicat: “realizarea centralelor individuale nu este posibilă tehnic întrucât sistemul de transport și distribuție a gazelor naturale nu este dimensionat pentru a prelua acest consum suplimentar, investiția ar dura zeci de ani și ar avea costuri uriașe. Mai mult, ar fi o catastrofă de mediu, pentru ca ar crește foarte mult poluarea și ar crea un deficit de curent electric, întrucât CET-urile echilibrează sistemul energetic national.

In final, Edilul Sef al Capitalei a multumit premierului Viorica Dancila, pentru ca a inteles

cat de importanta este finantarea oferita de Guvern pentru RADET: “Luna trecuta am primit din partea Guvernului 100 de milioane de lei, iar zilele trecute s-a aprobat un imprumut de 500 de milioane de lei de la trezorerie, pentru plata gazelor, astfel incat bucurestenii sa aiba apa calda si caldura in aceasta iarna”.

Premierul Romaniei, Viorica Dancila: “ Cred că este important dialogul, trebuie să vedem provocările la care cereți un răspuns, astfel incat să identificăm soluțiile pentru a răspunde acestor provocări. Am văzut că sunt probleme, am identificat și soluții, dar sunt convinsă că trebuie să găsim un echilibru, trebuie să venim cu lucruri aplicate, astfel încât RADET-ul să nu mai întâmpine aceleași probleme pe care le-a avut an”.

De asemenea, Premierul a dat asigurari ca sustine modificarea legislatiei solicitate de sindicatul RADET, şi anume definirea consumatorului vulnerabil, astfel încât plafonarea preţului energiei să se regăsească în factura fiecărui consumator vulnerabil."