Gabriela Firea: Îi fac plângere penală premierului Ludovic Orban. Un an de zile Guvernul a sabotat reabilitarea rețelei de termoficare a Bucureștiului

Prim-vicepreședintele PSD Gabriela, fost edil al Capitalei, a anunțat marți seară, la Antena 3, că va depune o plângere penală împotriva premierului Ludovic Orban și a ministrului Fondurilor Europene, Marcel Boloș, pe tema contractului de finanţare din fonduri UE a reabilitării reţelei bucureștene de termoficare.

„Voi face plangere impotriva premierului si ministrului fondurilor europene, care azi au semnat cu noul primar (al Bucurestiului) un contract de finantare a reabilitarii conductelor de termoficare din Bucuresti, un contract care era gata acum un an de zile, la care am lucrat patru ani cu echipa mea, am indeplinit toate conditionalitatile de la Bruxelles, dar de cand a venit acest Guvern, acum un an, ni s-a spus ca nu putem sa semnam acest contract de finantare pentru ca nu avem toate acordurile in scris al proprietarilor terenurilor pe sub care tranziteaza conductele. Nici acum nu exista aceste acorduri dar in campanie, ca sa se impauneze....I-au sabotat pe bucuresteni. Fac plangerea pentru ca intr-un an de zile puteau fi reabilitate portiuni din retea cu fonduri europene si ei au blocat acest lucru in mod constient”, a declarat Gabriela Firea.

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, şi ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş, au semnat, marţi, la sediul Municipalităţii, în prezenţa premierului Ludovic Orban, un contract de finanţare din fonduri europene pentru reabilitarea a 210 kilometri din reţeaua principală de termoficare.

"Semnăm astăzi, Primăria Capitalei cu Ministerul Fondurilor Europene, contractul de finanţare pentru reabilitarea a 210 kilometri, reţea principală din reţeaua de termoficare, din cei 954 pe care reţeaua îi are. Adică 22%. Este evidentă problema la care această finanţare răspunde: din 2016 până în 2020, numărul de avarii în reţeaua de termoficare a crescut de la 420 la 1.300. Pierderea de eficienţă pe energie termică a crescut cu 5%. De asemenea, a crescut considerabil cantitatea de apă care trebuie introdusă în reţea", a precizat primarul general, Nicuşor Dan.

El a menţionat că este vorba despre un contract în valoare de 1,6 miliarde lei, din care 1,3 miliarde lei finanţare nerambursabilă. Lucrările vor permite reducerea pierderilor pe reţeaua de distribuţie şi îmbunătăţirea condiţiilor în care sunt furnizate căldura şi apa caldă.

"Prin această finanţare şi prin lucrările pe care le vom demara, deîndată ce vremea ne va permite şi după ce vor fi finalizate procedurile de achiziţie, o să avem trei mari îmbunătăţiri. În primul rând, îmbunătăţirea calităţii căldurii şi apei calde pentru bucureşteni. În al doilea rând, reducerea pierderilor, care se va duce într-o reducere a subvenţiei pe care municipalitatea o plăteşte în fiecare an. În al treilea rând, dar nu cel mai puţin important, reducerea poluării atmosferice pe care această ineficienţă o generează", a precizat edilul general.

Nicuşor Dan a salutat declaraţiile premierul Ludovic Orban, care a anunţat că Guvernul va sprijini Primăria Capitalei în toate celelalte proiecte legate de creşterea eficienţei sistemului de termoficare. Astfel premierul a precizat că săptămâna viitoare, la Ministerul Economiei, va avea loc o întâlnire dedicată planurilor de investiţii pentru ELCEN. Orban a menţionat că Guvernul va căuta să identifice resurse financiare suplimentare, pentru a sprijini continuarea proiectului de reabilitare a reţelei de termoficare din Bucureşti. Totodată, în cadrul programelor finanţate din fonduri europene au fost prevăzute sume importante pentru izolarea termică a clădirilor, a arătat Orban.

"O să fac un scurt rezumat. Sunt trei componente. O componentă este transportul energiei termice. Prin finanţarea de astăzi, asigurăm reabilitarea a 22%. Prin finanţarea suplimentară anunţată astăzi, mai finanţăm 13%, deci avem un total de 35% şi specialiştii spun care sunt zonele cele mai vulnerabile. Aceasta este pe transportul energiei. Ceea ce a anunţat prim-ministrul şi va fi săptămâna viitoare la ELCEN, vor fi investiţii pentru producerea energiei termice. ELCEN, după cum ştiţi, ţine de Ministerul Energiei. Ceea ce a anunţat de asemenea prim-ministrul este o colaborare dintre Guvernul României, Ministerul Fondurilor Europene şi primăriile de sector în ceea ce priveşte eficienţa energetică a clădirilor", a precizat Nicuşor Dan.