Gabriela Firea îl apără pe Sorin Oprescu: Mi-a trebuit un an și jumătate să dezgheț șantierele blocate de PNL

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a relatat luni, la Sala Dalles din Capitala, in prezenta liderului interimar PSD Marcel Ciolacu si a secretarului general interimar PSD, Paul Stanescu, la conferinta de alegeri a PSD București, ca atunci cand si-a preluat mandatul a gasit un blocaj total de care responsabila este „dreapta”.

„Pentru a reedita succesul de acum 3 ani si jumatate avem nevoie de dvs, cei care suportati o opozitie distructiva in Capitala, care nu lasa nimic in urma, inventeaza tot felul de critici, etichete, chiar porecle. Ce a insemnat dreapta in Bucuresti? Cand am ajuns primar general, dupa ani de zile in care dreapta a stapanit Bucucurestiul, directori, membri in AGA, in CA, conducatori de institutii, nu se pot deroba de lipsa de modernizare din Bucuresti. Ce am gasit eu? Toate proiectele mari de infrastructura, blocate. Am preluat stafeta de la un primar general PNL, nu am preluat stafeta de la Oprescu, nu, un an de zile a fost dl Sava de la PNL, intr-un an de zile s-a blocat totul la Bucuresti, toate marile investitii. Mi-a trebuit un an si jumatate sa dezghet toate santierele, asta a insemnat dreapta in Bucuresti”, a zis Firea.

