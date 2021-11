VIDEO - Gabriela Firea: Violeta Alexandru a avut ieșiri nedemne de o doamnă / Ministrul spune că episodul din 2014 a fost 'o scoatere din context, o manipulare'

Noul ministru PSD al Familiei, Gabriela Firea, a declarat vineri, la Antena 3, că afirmațiile sale din 2014 legate de faptul că președintele Klaus Iohannis nu are copii au fost „scoase din context, o manipulare” și că deputata Violeta Alexandru este invidioasă și are ieșiri „nedemne de o doamnă”.

Deputatul Violeta Alexandru i-a spus, miercuri, Gabrielei Firea, la audierea sa în comisiile parlamentare de specialitate, că este ironic cum președintele Klaus Iohannis o să o numească în funcție după ce în campania prezidențială din 2014, ea l-a acuzat pe Iohannis că nu are copii.

„Dna Alexandru a avut in aceste zile mai multe iesiri le-as spune nedemne de o doamna in politica, eu nu am atacat niciodata o doamna, suntem totusi putine, incapem destul de greu la varful politicii. Au fost anumite rautati, chiar si invidii, exprimate”, a spus Firea, vineri, la Antena 3.

Ministrul PSD al Familiei a adăugat că afirmațiile ei despre Iohannis, pe atunci candidat ACL la prezidențiale, au fost scoase din context.

„Sa pui pe tapet ceva de acum 9 ani, dupa atatea intamplari politice....eu eram insarcinata, dl ziarist care mi-a adresat o succesiune de intrebari (in 2014) a tras concluzia. A fost o scoatere din context, a fost o manipulare. Sper cu aceasta ocazie sa fie subiectul inchis”, a declarat vineri Firea.

În 2014, când era purtatorul de cuvant al campaniei prezidentiale a PSD, întrebată dacă îi reproșează candidatului ACL la prezidentiale, Klaus Iohannis, că nu este un bun familist pentru că nu are copii, Firea a răspuns: „Din punctul meu de vedere, a fi un bun familist inseamna nu doar a fi casatorit, ci si a avea copii... Nu esti un om complet fara sa cresti un copil si consider ca mai ales acea afirmatie pe care a facut-o, sa spunem din greseala, dar ea ramane in spatiul public, si anume, ca neinvestind in educatia copiilor a investit in imobiliare, dl. Iohannis practic a spus ceea ce gandea, ca, intr-un fel, pune mai mult pret pe investitia in imobiliare decat in educatia copiilor. Victor Ponta este un bun familist, este casatorit, are un baiat, Andrei, are o fetita, Irina, si sunt convinsa ca-si mai doresc Daciana si Victor copii si eu le urez, ca mama deja a trei copilasi, sa mai aiba", a spus Gabriela Firea, citata de Agerpres.

Episodul din 2014: