VIDEO - Violeta Alexandru, către Gabriela Firea: 'Ce ironie să vă numească Iohannis ministru după ce i-ați spus că familia fără copii nu e normală'

Deputatul Violeta Alexandru i-a spus, miercuri, Gabrielei Firea, susținută de PSD să fie ministru al Familiei, că este ironic cum președintele Klaus Iohannis o să o numească în funcție după ce în campania prezidențială din 2014, ea l-a acuzat pe Iohannis că nu are copii.

„O sa fiu foarte directa, pare vi s-a creat un minister, tot ce dvs ati spus poate fi facut de alte ministere, fara probleme. Partea de crese la Ministerul Dezvoltării, deductibilitatile la Finante. Ca sa vedeti ce ironie, dl presedinte Iohannis vă va numi chiar pe dvs ministrul Familiei, pe dvs care ii spuneati ca o familie nu e normala daca nu are copii. Ca sa vedeti ce ironie”, i-a zis Violeta Alexandru lui Firea.

În 2014, când era purtatorul de cuvant al campaniei prezidentiale a PSD, Gabriela Firea l-a atacat pe candidatul ACL la prezidentiale, Klaus Iohannis, pe motiv ca nu are copii. „Din punctul meu de vedere, a fi un bun familist inseamna nu doar a fi casatorit, ci si a avea copii... Nu esti un om complet fara sa cresti un copil si consider ca mai ales acea afirmatie pe care a facut-o, sa spunem din greseala, dar ea ramane in spatiul public, si anume, ca neinvestind in educatia copiilor a investit in imobiliare, dl. Iohannis practic a spus ceea ce gandea, ca, intr-un fel, pune mai mult pret pe investitia in imobiliare decat in educatia copiilor. Victor Ponta este un bun familist, este casatorit, are un baiat, Andrei, are o fetita, Irina, si sunt convinsa ca-si mai doresc Daciana si Victor copii si eu le urez, ca mama deja a trei copilasi, sa mai aiba", a spus Gabriela Firea, citata de Agerpres.

Ea l-a acuzat pe Iohannis ca nu a infiat un copil: "Nu toata lumea poate sa aiba in mod natural copii, pentru ca pot sa apara probleme de sanatate, dar poti sa infiezi un copil daca vrei sa ai o familie completa din toate punctele de vedere si mai ales ca, din perspectiva financiara, nu cred ca se punea problema ca familia Iohannis sa nu poata sa ingrijeasca unu-doi copii".

Declarația lui Firea din 2014: