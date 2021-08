Gabriela Firea lansează un nou atac la adresa primarului Capitalei: Realizările sunt zero

Realizările primarului general al Capitalei, Nicuşor Dan, sunt "zero", la aproape un an de mandat, susţine senatorul PSD Gabriela Firea, potrivit Agerpres.

"Mai are Capitala primar general? Se mai ocupă cineva şi de problemele bucureştenilor? Au minţit, manipulat, au luat votul şi acum întorc spatele oamenilor! La aproape un an de mandat, realizările lui Nicuşor Dan sunt zero!", a scris Firea, miercuri, pe Facebook.

Fostul primar general a adăugat că, în Bucureşti, este "un dezastru administrativ patronat de PNL şi USR"."Domnu' Orban, vă simţiţi bine? Sunteţi ok cu leneşul satului? Aţi inventat un monstru administrativ! Nu vă mai spală ruşinea nici Dunărea!", a afirmat Gabriela Firea.