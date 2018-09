Gabriela Firea: Liviu Dragnea dorea să candideze la alegerile prezidențiale! Se temea că eu sunt competitor

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, susține că Liviu Dragnea îi spunea în față că o susține, dar problema vine de la Guvern și de la oamenii din Guvern. În schimb, în culise dădea ordin ca oamenii din Ministere să blocheze București.

”Și acum dl Dragnea zâmbește și ocolește adevărul foarte frumos, pentru că niciodată nu ne confruntă direct, ci totul este <lapte și miere> în întâlniri și în ședințe, dar în subterane și în întâlnirile pe care le are cu doar câțiva apropiați, deciziile sunt cu totul altele. Atunci, la episodul Grindeanu, cât și la episodul Tudose, eu am pornit de la durerea bucureștenilor, precum și a tuturor românilor care vin în București. De fiecare dată dl Dragnea îmi spunea că el este de acord, din punct de vedere politic, cu toate acele proiecte, dar nu sunt de acord întâi dl. Grindeanu și apoi dl. Tudose. Atunci, pe bună dreptate, eu semnala public faptul că guvernul nu ajută bucureștenii”, a declarat Gabriela Firea la TVR1.

Ea a mai spus că a încercat și s-a străduit să mențină parteneriatul politic cu Liviu Dragnea.

“Am încercat și m-am străduit să mențin parteneriatul politic cu domnul Dragnea și cu toți colegii mei. Din nefericire, răspunsul nu a fost același și chiar apropape din primele zile de mandat al meu de primar general. Explicația inițială a colegilor mei, pentru că domnul Dragnea nu mi-a spus niciodată explicit acest lucru, dar mi-a lăsat cumva să fie înțelese, a fost aceea că am un procent destul de mare în sondaje, că al putea fi un pericol politic pentru o posibilă candidatură a domniei sale la Palatul Cotroceni și că e posibil, cel puțin așa mi-au transmis colegii care sunt în continuare în partid, și în fața cărora se exprima de genul: ce mai vrea și Gabi? A câștigat primăria, de ce nu e oprește? De ce se implică atât de mult? De ce are prezențe mediatice dese și de ce contribuie la sporirea imaginii publice? Ce scopuri are? Vrea să ia partidul? să fie candidat? Eu le răspundeam celor care îmi transmiteau dialogurile de weekend dintre ei și Dragnea că nu am alte scopuri decât cele pe care le-am identificat împreună și le-am trecut în programul de guvernare locală”, a adăugat primarul general al Capitalei.

Ea a mai spus că, ”probabil, se dorea ca primarul general, femeie și PSD, la Primărie să fie o figură politică ștearsă, neimportantă, nesemnificativă și să nu lupte atât de mult pentru proiecte”.

”Am avut câteva tentative de a discuta cu domnul Dragnea și a-i explica că PSD ca echipă va pierde dacă nu se realizează lucruri importante în Capitală. Din primele zile am solicitat colaborarea pentru câteva proiecte strategice dintre Primărie și Guvern. La acel moment nu am găsit un răspuns bun, pentru că domnul Cioloș era prim-ministru, dar m-am gândit că după 6 luni cu Guvernul tehnocrat lucrurile se vor îmbunătăți. Iată că avem un an și jumătate de când la Palatul Victorie s-au succeat trei Guverne PSD și lucrurile nu au evoluat. Cu părere de rău, e o afirmație pe care pot să o probez”, a mai spus Gabriela Firea.

Gabriela Firea susține că Liviu Dragnea urmărea să candideze la prezidențiale și de aceea o sabota pentru că o considera un adversar în partid.

”Am văzut că domnia dă semne de pregătire a unei campanii electorale, dar nu am văzut competiția dintre noi doi, din simplul motiv că eu nu intenționez să candidez. Puteam să îl susțin și eu cu ceea ce puteam, mai ales cu realizările din București.

Mi se pare ilogic ceea ce s-a întâmplat. Faptul că vreau să candidez al prezidențiale sau că vreau să preiau partidul, toate acestea vor rămâne doar teorii fantasmagorice.

La ultimul Comitet Executiv a afirmat că nu are în proiect candidatura și că se va discuta despre o candidatură comună cu ALDE. Între timp, în partid au început discuții prin care oamenii se întreabă de ce un partid atât de mare ca PSD-ul nu are un candidat propriu”, a mai spus Firea.