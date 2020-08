Gabriela Firea, măsuri în plină pandemie pentru familiile cu dificultăți financiare: 'Dar din dar se face rai!'

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a inaugurat un program de colectare prin care familiile defavorizate sunt ajutate cu hăinuțe și jucării pentru copii. Totul a pornit după ce mai mulți cetățeni și-au pierdut locurile de muncă în timpul pandemiei. Firea îi invită pe bucureșteni și pe reprezentanții ONG-urilor să sprijine cum pot acest proiect.

„Dar din dar se face rai! Am donat primele hainute pentru copiii din familiile cu dificultati financiare. Inauguram azi proiectul prin care colectam hainute si jucarii educative pentru cazurile sociale. Atat in perioada de urgență, cat și in cea de alertă, ne-am confruntat cu multe cereri din partea părinților care și-au pierdut locurile de muncă. Acestia ne solicitau sa-i sprijinim cu alimente și produse necesare creșterii și îngrijirii copiilor. În același timp, foarte multe familii ne contactează pentru a ne oferi hăinuțe, jucarii și produse bebelușesti în bună stare, căci se știe că lucrușoarele de copii rămân foarte repede mici.

Pentru a intermedia cererea și oferta de astfel de produse în condiții de siguranță și pentru a fi siguri că ele ajung acolo unde e cea mai mare nevoie de ele, am solicitat D.G.A.S.M.B. implementarea unui sistem permanent de primire, sortare, igienizare si distribuție de hăinuțe și lucruri pentru copii.

Astfel, bucureștenii care doresc să ofere hăinuțe de copii și jucării educative (nu plușuri) pentru vârsta 0-12 ani, le pot aduce în locațiile ”Bebe de București” și ale spălătoriilor sociale, de luni-vineri, în intervalul orar 9-16:

1. Complex de servicii sociale Ominis, Aleea Turnu Măgurele , nr.17A, sector 4;

2. Sediul central al D.G.A.S.M.B., Str. Constantin Mille, nr.10, sector 1;

3. Punct Perla, Soseaua Stefan cel Mare, nr. 1, sector 1;

4. Spălătoria Socială, Str. Armeniș, nr. 2, sector 3;

5.Spălătoria Socială, Str.Drumul Taberei, nr.24, sector 6.

Sediul central al ”Bebe de București are Hăinuțe” va fi in Str. Șerban Vodă nr.43-49, sector 4 (lângă DGITL sector 4, în spatele bisericii) și acolo vor putea fi aduse hăinuțele între orele 11-18, de luni-vineri.

Persoanele care se află în risc de marginalizare socială și consideră că au nevoie de hăinuțe pentru copii pot adresa o solicitare D.G.A.S.M.B. pe e-mail la registratura @dgas.ro sau la telefon 0800.821.218, indicând adresa, situația socială, vârsta copilului și mărimea la hăinuțe.

După solicitare, solicitanții vor primi vizita echipei sociale și instrucțiunile pentru a ridica cutia cu ”Bebe de București are Hăinuțe”.

De asemenea, organizațiile neguverrnamentale din domeniul social care au în evidență cazuri sunt rugate să contacteze D.G.A.S.M.B. pentru stabilirea unei modalități de colaborare și distribuție a produselor pentru copii.

#PentruOameni #PentruCopii #Solidaritate #Impreuna #InFireaLucrurilor #TeamPMB #TeamDGASMB”, a precizat Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook.