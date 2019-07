Gabriela Firea o NIMICEȘTE pe Viorica Dăncilă: 'Intru în cursa pentru prezidențiale! Doamna premier are aceleași instrumente preluate de la domnul Dragnea'

Gabriela Firea a declarat că intră în competiția pentru prezidențiale deoarece lucrurile nu merg în „direcția bună” pentru PSD. Ea a ataca-to pe Viorica Dăncilă, pe care o acuză că a luat armele folosite de Liviu Dragnea în disputele din PSD.

„Am spus trei ani că nu candidez pentru că PSD avea candidat - domnul Dragnea. Și chiar nu aveam intenție să intru într-o competiție internă cu domnul Dragnea, care oricum avea toate instrumentele să câștige toate bătăliile interne așa cum se vede că si doamna premier are aceleași instrumente preluate de la domnul Dragnea pentru a câștiga orice bătălie. E greu să lupți cu premierul care are toate mijloacele de convingere. Am intrat în competiție - candidat la candidatură - pentru că văd că lucrurile nu merg în direcția bună și pentru că mi-e teamă că vom pierde nu doar prezidențialele, ci și localele și parlamentarele. Și nu am vrut să fiu în situația când colegii îmi spuneau că sunt vanitoasă și mențin procentul de credibilitate din țară doar petru mine pentru la anul, la locale, și că nu sunt om de echipă”, a spus Gabriela Firea la România TV.

Citește și: Mega surpriză pentru Ion Țiriac! Cadou imens pentru acesta: Ii cedez gratuit pachetul majoritar de acțiuni .