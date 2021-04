Gabriela Firea pune degetul pe rană: Ministerul Sănătății putea organiza concursuri pentru a extinde secțiile ATI

Senatorul PSD, Gabriela Firea, susține că TIR-urile de ATI sunt o mare improvizație, iar principalii vinovați sunt la Ministerul Sănătății, cei care nu au organizat concursuri pentru a extinde secțiile de ATI.

”TIR-uri de ATI care omoara, in loc sa salveze, pentru ca sunt o improvizatie! Acestea sunt gandite sa fie folosite cateva ore, in cazul unor accidente rutiere, de munca sau alte evenimente grave. Nicidecum zile in sir, in curtea spitalelor, cu acelasi personal medical haituit, supra-solicitat, obosit, si pe baza acelorasi instalatii electrice care deservesc un spital.

Cine îi opreste de peste un an, pe cei de la putere, sa organizeze concursuri pentru sectiile ATI, pentru a le extinde?

Personalul calificat este cel mai important!

Aceasta este responsabilitatea directa a Ministerului sanatatii.

Dotarile vin : de la primarii, CJ-uri, sponsori.

Cadrele medicale sunt baza! Si instalatiile necesare.

Intr-o tara normala, motiunea depusa de noi ar trebui sa fie votata de toti parlamentarii!

E vorba despre viata românilor!

Nu se mai poate continua in actualul stil amatorist si cinic!

Treziti-va, pana nu e prea tarziu!”, scrie Gabriela Firea.