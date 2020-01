Gabriela Firea, reacţie acidă după ce a fost criticată de Bolojan: 'Simbolul neputinţei PNL de a construi ceva în Bucureşti'

Gabriela Firea acuză PNL că a avut controlul asupra administraţiei din Bucureşti o lungă perioadă, însă nu au reuşit să facă nici măcar statuia simbolului liberal I.C. Brătianu, aş cum s-a decis în CGMB. Reacţia primarului general al Capitalei vine după ce Ilie Bolojan, primarul municipiului Oradea, a criticat-o pentru situaţia traficului din Bucureşti.

"Statuia lui IC Bratianu de la Universitate. Simbolul neputintei PNL de a construi ceva in Bucuresti. Dovada ca, desi se arunca in mine cu noroi de dimineata pana seara, am rezultate concrete pentru bucuresteni. E greu, sunt multe de facut, dificil in doar 3 ani, dupa 30 de ani de subfinantare si lipsa de implicare.

De ce vin cu acest exemplu simbolic? Pentru ca liberalii din Consiliul general au propus, cu multi ani in urma, construirea statuii lui IC Bratianu la Universitate, au avut ani intregi majoritarea in Consiliu, un an de zile au avut si primar general PNL, dar nu au facut nimic. Absolut nimic! A trebuit sa ajung eu primar general, ca sa fie construita statuia lui IC Bratianu.

Modelul statuii unui mare roman, nu doar un important liberal, se aplica si in cazul investitiilor in spitale, in scoli, strazi, poduri, pasaje, cladiri cu bulina, innoirea parcului auto, modernizarea retelei de termoficare.

Am gasit in Primaria Capitalei si subordonate zeci de directori cu carnet de membru PNL sau mari simpatizanti si participanti la toate actiunile PNL, in caz ca statutul de functionar public nu le permitea sa fie chiar membri.

In fine, au condus mare parte din destinul Bucurestiului ani de zile. Prin primari generali, primari de sectoare, consilieri generali si locali, directori.

Ce se intampla acum? Ataca in haita, recitand mesajele de la partid, scrise de consilierii specializati in minciuni, manipulari si defaimari, fara sa tina cont de faptele, situatiile si cifrele reale. Cu un singur gand: recucerirea Capitalei, in scopul jefuirii banului public.

Nu este suficient ca tot felul de ministri incompetenti si semidocti isi fac publicitate prin atacuri la adresa mea, acum au programat la interviuri si primari PNL din tara.

E un progres, totusi! Pana acum, imi dadeau lectii primari care au condus localitati cu 25 000 suflete, acum unii intre 70 si 120 000 cetateni. Cat doua-trei cartiere dintr-un sector al Capitalei, ei gestionand 4 intersectii principale, fata de peste 450 in Bucuresti!

Primari cu 4-5 mandate in spate, care au avut timp si fonduri de la guvern sa dezvolte comunitatile lor! Bravo lor! Dar care, si dupa atatia ani, au in continuare probleme - administratia e grea si pentru ei -, atat in domeniul traficului sufocant, al poluarii, al investitiilor in scoli, policlinici, spatii verzi, locuri de joaca etc.

Cu o zugraveala in centru, fara consolidare, cu cateva autobuze noi, nu 400 ca in Bucuresti, cu grave probleme sociale in oras, suspiciuni de coruptie a unor subordonati favoriti, proiecte minore pe fonduri UE, comparativ cu ce am obtinut eu si echipa mea - proiecte de aproape 1 miliard de euro -, nu cred ca ar fi normal ca acei primari PNL la care ma refer sa-si consume timpul pe la Bucuresti, dandu-mi mie lectii!

Ar fi fost cu-adevarat utili daca ar fi facut-o pe profesorii in administratie fata de colegii lor de la PNL, care au zero rezultate in Bucuresti pentru cetateni.

Dar...”Unde domina aroganta, invidia si minciuna pierde modestia, bunatatea si, mai ales, adevarul”(M.C)", scrie Gabriela Firea pe Facebook.