Gabriela Firea s-a dezlănțuit la adresa lui Dragnea: 'În ultimele zile, a vândut poziţia de preşedinte PSD Bucureşti mai multora'

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat miercuri că în ultimele zile preşedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, ar fi "vândut" mai multor persoane funcţia de preşedinte PSD Bucureşti, adăugând totodată că se aşteaptă ca acesta "să scoată la licitaţie" şi funcţia de primar general.

"În ultimele zile, domnul Dragnea a vândut poziţia de preşedinte PSD Bucureşti mai multora. Mă mai aştept să o scoată la licitaţie şi pe cea de primar general. Numai că aici e un pic mai greu", a precizat Firea, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la sediul Primăriei Generale, conform agerpres.ro Edilul a mai declarat că a avut "nenumărate apeluri şi rugăminţi" de sprijin pentru activitatea şi proiectele tuturor primarilor din ţară. Ea a mai precizat că şi-a pierdut încrederea în susţinerea pe care Liviu Dragnea o acordă proiectelor Capitalei, în momentul în care s-a pus problema reducerii bugetului Municipiului Bucureşti cu 40%.

"Dacă ar fi să discutăm real, primul nostru conflict major a fost anul trecut, la final, când domnia sa era de acord - şi am avut dovezi în acest sens - ca Primăriei Capitalei să i se taie 40% din buget. Atunci când era creionat bugetul de către Ministerul de Finanţe la sfârşitul anului. Am avut noroc cu faptul că au fost colegi din Ministerul de Finanţe şi din Guvern care au spus că va fi o catastrofă pentru Capitală tăierea unei sume atât de mari. Aşa cum vă aduceţi aminte, m-am luptat şi eu la acel moment şi am spus că nu voi accepta sub nicio formă să tăiem bugetul Capitalei cu aproape jumătate - şi am şi spus că voi pleca din toate funcţiile politice, pentru că eu nu pot să asist la falimentul Capitalei pe timpul unui mandat de primar PSD. Acela a fost primul nostru, să spunem, conflict deschis, pentru că deşi, ulterior, când a văzut că nu cedez şi nu îmi consolidez poziţia mea politică pe seama falimentului Capitalei - şi au venit atunci alături de mine şi toţi primarii de sectoare - după o oră-două, la întâlnirea pe care o aveam cu premierul de la acel moment, Mihai Tudose, a venit şi domnia sa, la întâlnire, cumva să se prezinte că a salvat situaţia, dar noi ştim foarte bine, nu suntem copii de grădiniţă şi nu ne minte nimeni, ştim foarte bine la orele târzii din noapte, când se încheia bugetul, cine a spus să se taie din bugetul Capitalei, cine a fost de acord politic - deci autorul moral politic, şi anume domnul Dragnea - şi nu putem să fim minţiţi la nesfârşit", a declarat Firea, vicepreşedinte al PSD.

Ea a mai precizat că este dispusă să renunţe la orice funcţie din partid şi să rămână un simplu membru, decât să "fie părtaşă" la o afectare negativă a proiectelor Capitalei.



"În acel moment de fapt mi-am pierdut încrederea şi mi-am dat seama că una este ceea ce vorbim personal, zâmbetele, asigurările şi încurajările, şi alta este în planul realităţii, şi anume că nu sprijină proiectele Capitalei, ba chiar vrea să le caroteze prin, spre exemplu, acceptarea tăierii a 40% din buget. Vă daţi seama ce dramă ar fi fost pentru toţi bucureştenii. Am evitat-o, pentru că pur şi simplu am spus că renunţ la orice, renunţ la absolut orice funcţie din partid, plec, rămân simplu membru - de asta nu mă dezic şi anunţ şi pe această cale: rămân simplu membru de partid şi este cel mai onorant şi nu îmi este ruşine să fie colegă cu ceilalţi membri PSD din ţară - dar nu pot să fiu părtaşă la ceea ce se întâmplă", a conchis Firea.