Gabriela Firea se pregătește să câștige un nou mandat ca primar: 'Nu cred că trebuie să mă intereseze cine sunt contracandidații mei'

Primarul Capitalei Gabriela Firea se pregătește să câștige un nou mandat. Astfel, într-un interviu la Antena3, ea a vorbit despre ce a făcut pentru București, precizând că nu trebuie să o intereseze cine sunt contracandidații săi.

„Am urmărit și eu ce afirmă posibilii contracandidați. Din punctul meu de vedere, nu cred că trebuie să mă intereseze cine sunt contracandidații mei. Trebuie doar să explic cum am găsit Bucureștiul, după 30 de ani de subfinanțare. Aici vorbim, în mod special, de transportul public în comun și termoficarea. În trafic erau doar 600 de autobuze. A trebuit să facem o achiziție importantă de 400 de autobuze euro 6. În acest moment, avem 1800 de autobuze. Am și reparat câteva ceea ce nu s-a întâmplat anterior. (...) Am încheiat contractul pentru 130 de autobuze hibrid”, a spus Gabriela Firea, la Antena 3.