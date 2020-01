Gabriela Firea se răcorește și îi răspunde lui Florin Cîțu: Omul ăsta halucinează! Nici contabil debutant nu l-aș angaja

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, este într-un război total cu ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, pe tema cheltuielilor de la STB și companiile municipale. Firea susține că Florin Cîțu nu are nici cea mai vagă idee despre sectorul economic și se joacă cu destinul unei țări.

”Nici contabil debutant la STB (RATB) nu l-as angaja pe Dl Austeritate - Vasile Catu. E si ultima explicatie publica pe care i-o dau. Imi pierd timpul! Cu oameni care halucineaza la locul de munca nu are rost sa mai intru in dialog!

O doza atat de mare de rea-intentie, confuzie, interpretarea eronata a informatiilor si fenomenelor economice rar mi-a fost dat sa intalnesc.

Confuzii intre buget prognozat si real executat, intre organigrame aprobate si posturi ocupate, intre nomenclatorul de meserii si ROF, intre subventii, compensatii, investitii si cheltuieli de functionare... ingrozitor!

Dovedeste o necunoastere a elementelor basic din economie. Vede doua cifre si le aduna sau le scade fara nicio logica. Se crede in fata calculatorului, in pielea unui trader, care face speculatii in beneficiul actionarilor. Numai ca acum se joaca cu o tara, nu doar cu banii si/sau actiunile clientilor.

A iesit iar cu postari. Care mai de care mai elucubrante.

Pe scurt : Imbunatatirea transportului public in comun este o realitate. Mai sunt multe de facut dar se recunosc investitiile din ultimii 3 ani, in conditiile unei legislatii privind achizitiile care ingreuneaza pana la blocare orice proiect de dezvoltare.

Sa priceapa si Dl Care Ne Amaneteaza viitorul prin mega - imprumuturi : bugetul unui an, alocat de Primaria Capitalei, in beneficiul transportului public in comun, este urmatorul :

120 mil euro salarii (11 600 angajati)

47 mil euro achizitie autobuze hibride

42 mil euro rate autobuze Euro 6

18 mil euro reabilitare sistem rutier si linie de tramvai

17 mil euro motorina, energie, piese etc

Total 244 mil euro.

Daca suma pentru salarii reprezinta 73% din totalul alocat pentru domeniul transportului, inseamna ca ministrul Austeritate poate rastmaci orice adevar care nu-i convine.

Sa speram, totusi, ca absurda sa trecere pe la ministerul de finante sa fie cat mai scurta! Nu de alta, dar ne va lua ceva vreme sa reparam toata paguba facuta romanilor!”, scrie Gabriela Firea.