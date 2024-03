Gabriela Firea, solicitare care aruncă coaliția în aer: pregătește o mutare de mare impact la București

Liderul PSD București, Gabriela Firea, susține că cele două mari partide PSD și PNL nu pot merge cu un candidat comun la Primăria Capitalei, pentru că bucureștenii nu agreează PNL și îl identifică cu Nicușor Dan. De asemenea, Firea a spus că a efectuat sondaje, a mers printre cetățeni și aceștia i-au cerut să candideze neapărat. Firea a precizat că așteaptă să vadă anunțul coaliției PSD-PNL privind desemnarea candidatului la București, însă a lăsat de înțeles că ar putea candida în orice situație, lăsând deschisă inclusiv portița unei candidaturi independente.

”Prin urmare, această legare, pe care eu consider forțată între alegerile prezidențiale, parlamentare și alegerile locale din București, cred nu este apreciată de cetățeni. Iar eu merg zilnic în București, în toate cartierele. Vreau să vă spun că am realizat și cercetări sociologice cu mai multe case de sondare, dar merg foarte mult în București, în cartiere și oamenii îmi spun să candidez.

Acum aș fi în situația în care să spun: sau în banca mea și nu mă interesează ce spun bucureștenii sau în, primul rând, îi ascult pe bucureștenii care, în număr covârșitor, îmi spun să candidez.

Aștept acest anunț (al desemnării candidatului oficial susținut de PSD și PNL pentru Primăria Generală, n.r.) ca un coleg disciplinat, care respectă statutul partidului și își respectă colegii. Vă rog să mă sunați atunci și vă voi spune punctul meu de vedere la acel moment, pentru că este foarte important și felul cum se va face acel anunț și care vor fi argumentele.

Este o așteptare mare ca eu să candidez

Vă spun de pe acum faptul că în București, în acest moment, este o așteptare foarte mare ca eu să candidez. Normal ar fi fost ca eu să candidez, ca și data trecută, din partea Partidului Social Democrat, să nu fiu parte a unei negocieri în coaliție. În coaliție, să se negocieze pentru prezidențiale, parlamentare și lista comună la europarlamentare, dar nu alegeri locale, care au o componentă foarte mare din punct de vedere uman.

Cetățenii vor să-și aleagă gospodarul orașului și sunt oameni în afara spațiului politic, oameni care nu sunt înregimentați politic, oameni care nu fac politică de obicei, dar care, în preajma alegerilor locale, sunt foarte interesați care sunt candidații și vor să dea un vot, un vot util. Cum putem noi să mergem în cartiere, pe străzile din București să le spunem: 'știți, votați candidatul PNL'.

Bucureștenii știu că PNL în București este egal cu USR pentru că, în momentul la care vorbim, viceprimarul Capitalei este din partea PNL, dl. (Stelian) Bujduveanu. Zeci de directori în subordinea Consiliului General sunt ai PNL, zeci de angajați. Poate ajungem chiar la 100, 100 și ceva ai PNL-ului, care nu sunt retrași și care, pur și simplu, au validat mandatul dezastruos lui Nicușor Dan.

Firea vrea candidaturi separate

Liderul PSD București a cerut candidaturi separate între PSD și PNL, la Primăria Capitalei.

”Sincer, vă spun, va fi imposibil să mergem să le spunem bucureștenilor 'știți, USR și PNL v-au dezamăgit patru ani cu actualul primar, dar noi vă rugăm să votați un candidat PNL!'

Nu se va putea face acest lucru. Normal ar fi să avem candidaturi separate. Candidat PSD în persoana mea, pentru că ceilalți care au fost arătați acum pe ecran au spus foarte clar, inclusiv dl. primar de la Sectorul 4, că nu candidează. Și atunci, de ce teoretizăm pe viața bucureștenilor, pe amarul bucureștenilor?

Pregătește o candidatură independentă?

Firea a explicat că nu-i va dezamăgi pe cetățeni și ar putea candida în orice situație.

Am luat decizia luat să nu-i dezamăgesc pe cetățeni, așa cum am luat decizia de fiecare dată și m-am pus pe mine pe ultimul loc și am pus oamenii întotdeauna pe primul loc. Și nu este un slogan, este modul meu de a gândi și a acționa. Dar, bineînțeles, voi aștepta în cadrul statutar și colegial decizia PSD, pentru că eu mă raportez la Partidul Social Democrat.

Coaliția astăzi este, mâine poate nu mai este. Astăzi funcționează, mâine poate se întâmplă ceva. Îl respect foarte mult pe dl. președinte (PNL, Nicolae) Ciucă, a nu se înțelege altceva. Am lucrat extraordinar, eu, ca ministru al Familiei când domnia sa era premier al României. Este un om deosebit, un patriot, un om extrem de energic și implicat pentru a rezolva problemele românilor. Dar PNL București este cu totul altceva. Iar președintele PNL București, dl. (Sebastian) Burduja, nu are cum să vină să promită în București ceva bucureștenilor decât mințindu-i. Pentru că, încă o dată, PNL în București egal USR în București egal Nicușor Dan", a spus Gabriela Firea la Antena 3 CNN.