Gabriela Firea spune 'PAS' Congresului PSD: 'Nu mă tem de competiție'. Motivul invocat de vicepreședintele social-democrat

Primarul Capitalei Gabriela Firea a anunțat luni că nu va participa la Congresul PSD pentru că are programată o intervenție chirurgicală. Tot ea a spus că nu se teme de competiție.

„Teoretic, orice se poate reprograma, că doar nu mă operez în străinătate la un profesor mare care nu mă primește decât în ziua și la ora `D`...Mă operez în România, la Institutul Cantacuzino, cu aceiași medici extraordinari cu care am fost și în operația anterioară. Nu mă tem de competiție, dar trebuie să-ți dorești foarte mult un anumit lucru. Sunt mai multe aspecte pe care nu vreau să le spun în fața dvs. Ele trebuie spuse în partid și acolo or să rămână. Ce citesc pe site-uri după ședințe mă îngrozesc. Am citit un editorial, o doamnă care spunea că mi-am reinventat o boală (...) Nu sunt genul să îmi pun piciorul în gips și să fug de o competiție”, a spus Gabriela Firea, la sediul PSD.