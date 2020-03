Gabriela Firea susţine că ar fi dispusă să renunţe la o funcţie de conducere în cadrul PSD 'pentru liniştea echipei şi partidului'

Preşedintele PSD Bucureşti, Gabriela Firea, afirmă că este dispusă să renunţe la o funcţie de conducere în cadrul PSD "pentru liniştea echipei şi a partidului".

"Am fost puţin amărâtă de toate discuţiile din presă, că ne batem pe ciolan. Care ciolan? Suntem în poziţie, suntem la greu acum. Că ne batem pe nu ştiu ce poziţii şi funcţii... Şi am anunţat într-un comitet executiv informal, deci nu era oficializat, că dacă aşa stau lucrurile, e inflaţie de candidaţi pe locuri puţine, ca pe vremuri la medicină şi la drept, eu renunţ la locul care, să spunem, mi-ar fi cuvenit mie, pentru liniştea echipei, pentru liniştea partidului şi pentru a dovedi prin fapte nu doar prin vorbe, românilor, că noi suntem aşa cum am fost şi în alte dăţi, chiar dacă uneori ne-am mai deviat parcursul, şi anume alături de oameni şi alături de problemele lor. Şi că nu trebuie să ne batem între noi pentru funcţii", a spus Gabriela Firea duminică, la Digi24.Ea a precizat că a fost sunată de preşedintele partidului, Marcel Ciolacu , care i-a dat timp de gândire până săptămâna viitoare, pentru că o doreşte alături de el la conducerea partidului."După ce am anunţat că nu mai candidez la poziţia de preşedinte executiv, am avut o discuţie cu domnul Marcel Ciolacu, care ni-a spus că nu vede o echipă condusă de domnia sa fără mine. Şi mi-a dat timp de gândire până săptămâna viitoare, când a rămas că ne revedem să-i spun răspunsul meu. A fost măgulitor", a susţinut Firea.