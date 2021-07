Gabriela Horga salută realegerea lui Dan Motreanu în fruntea filialei PNL Giurgiu

Deputatul PNL Gabriela Horga salută realegerea cu o largă majoritate a lui Dan Motreanu în fruntea filialei PNL Giurgiu și enumeră succesele obținute de Dan Motreanu în primul mandat.

„Dan Motreanu a fost ales președinte al organizației județene PNL Giurgiu cu 467 de voturi pentru și 3 nule din 470 exprimate. Colegii din organizația județeană au validat, în acest fel, performanțele obținute de Dan Motreanu și de echipa din jurul său.

În discursul ținut în fața colegilor, le-am mulțumit pentru munca depusă în aceste campanii, implicarea lor făcând posibilă obținerea unor rezultate electorale foarte bune.

Îmi este extrem de ușor să vorbesc despre motivele pentru care Dan Motreanu merită un nou mandat în fruntea PNL Giurgiu. Îl cunosc din primul an în care am intrat în PNL și a fost un adevărat exemplu pentru noi, tinerii din PNL, care am crescut în organizația de studenți sau de tineret și am crescut văzând modul său de a face politică.

În ceea ce privește organizația #PNLGiurgiu, Dan Motreanu a preluat o filială aflată la pământ, cu un scor de 11% la alegerile parlamentare din 2016, fără niciun parlamentar, cu doar 6 primari în tot județul.

În mandatul lui Dan Motreanu, am câștigat alegerile prezidențiale în Giurgiu, am câștigat alegerile locale și parlamentare, fiind prima organizație din țară ce a înregistrat un scor de aproape 50%. Avem președintele CJ, 34 de primari (inclusiv cel al reședinței de județ), avem 3 parlamentari din 6.

Aceste rezultate au fost posibile pentru că mandatul lui Dan Motreanu a adus lărgirea și profesionalizarea echipei, trimiterea unor mesaje tăioase la adresa PSD și prezentarea unor programe în acord cu așteptările oamenilor.

Evident că este important pentru un partid să câștige alegerile, dar noi trebuie facem politică pentru oameni, indiferent de strategie, indiferent de programul cu care ne prezentăm în fața oamenilor. Vom fi evaluați după modul în care ne îndeplinim aceste promisiuni.

Este important să le explicăm oamenilor, periodic, ce am îndeplinit din promisiunile electorale. De aceea, la reuniunea de astăzi, noi toți am prezentat atât raportul de activitate al parlamentarilor, după șase luni de mandat, cât și raportul de activitate al primarilor, după opt luni de mandat.

Nu putem face totul peste noapte, dar trebuie să demonstrăm că am început îndeplinirea promisiunilor. Să demonstrăm că suntem dedicați obiectivelor promise precum construcția unor noi secții pentru un spital modular, a unei secții de oncologie, a unei secții de cardiologie, că suntem interesați de faptul că Giurgiu nu are un mediu de afaceri îndeajuns de dezvoltat. Doar consolindând mediul de afaceri vom avea locuri de muncă bine plătite.

Suntem interesați de creșterea gradului de promovabilitate la bacalaureat și cu ajutorul colegei mele, Alina Meclea, s-au făcut recapitulări pentru elevii de clasa a XII-a. Toți acei elevi cu care s-au făcut recapitulări au promovat bacalaureatul, în urma acestui program, declanșat la inițiativa lui Dan Motreanu.

Echipa liberală a obținut finanțarea suplimentară din partea Guvernului pentru reluarea unor drumuri județene, abandonate de administrația PSD, a reușit finanțarea de către Ministerul Transportului a numeroase obiective de infrastructură rutieră în județ și municipiu.

Noi facem toate aceste lucruri pentru că vrem să schimbăm modul în care este condus acest județ. Cei de la PSD, care au condus ani de zile, se ghidau după ideea că e bine ca oamenii să fie săraci, să nu aibă acces la educație, pentru ca baronii PSD să îi țină captivi. Noi ne dorim ca oamenii să fie prosperi și educați și pentru asta facem lucruri concrete.

Am învățat de la Dan Motreanu că o echipă are rezultate atunci când promovează oamenii atât pe criterii de competență și profesionalism, cât și pe criterii de loialitate și apartenență la PNL.

Obiectivul nostru este să consolidăm această echipă, să devină mai omogenă, mai unită, astfel încât să obținem rezultate bune și în 2024, să avem primarii și consiliul județean pentru putea implementa o viziune de dezvoltare pe termen lung.

Ne confruntăm cu un adversar perfid, un adversar care vrea să profite de dificultățile create de pandemie. Sunt convinsă că realegerea lui Dan Motreanu este primul pas pentru a câștiga din nou, pentru a împiedica revenirea baronilor PSD la putere.” a postat Gabriela Horga pe pagina sa de socializare.