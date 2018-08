Gabriela Zoană, eurodeputată: 'Încă o manipulare a PNL este demascată de la Bruxelles - plățile directe nu depind de cadastrarea suprafețelor agricole!'

”În această vară am participat la o serie de întâlniri cu agricultorii din diferite județe ale țării, alături de oficialități din cadrul Ministerului Agriculturii și am avut cu toții surpriza să primim întrebări despre condiționarea plăților directe de efectuarea cadastrului suprafețelor agricole. NU există nici o condiționare, iar plățile directe se vor face indiferent dacă suprafața agricolă respectivă are sau nu cadastru! Desigur, cadastrarea suprafețelor agricole ar putea simplifica procedura sau ar putea elimina unele erori, dar asta nu însemnă că plățile directe trebuie să fie condiționate de cadastrare!”, a declarat europarlamentarul Gabriela Zoană, vicepreședinte al Comisiei de Agricultură și Dezvoltare Rurală (AGRI) din cadrul Parlamentului European.

”Iată cum o manipulare lansată încă de anul trecut de către unii colegi europarlamentari din cadrul PNL a ajuns acum să fie luată ca adevăr de către beneficiarii acestor plăți directe. Astfel de afirmații nu fac altceva decât să-i dezinformeze pe agricultori și să-i descurajeze să aplice pentru aceste subvenții. Cred că ar trebui ca toți europarlamentarii să fim mai responsabili atunci când ajungem în țară și transmitem mesaje de interes național”, a conchis Gabriela Zoană.